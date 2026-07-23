日媒：中國充當世界石油危機「調節器」　削減進口穩住國際油價

日媒7月23日分析指出，自2月底美伊軍事衝突導致霍爾木茲海峽被封鎖、全球每日減少約1300萬桶供應以來，國際油價漲幅卻出乎意料有限，關鍵原因之一是中國在需求端的調節能力。



《日本經濟新聞》引述日本能源與金屬礦物資源機構（JOGMEC）研究員竹原美佳指出，中國在政策主導下對國內能源需求進行調節，為國際市場穩定作出貢獻。6月中國原油進口量降至日均715萬桶，創近10年最低，較衝突前2月的1258萬桶大減543萬桶，相當於全球供應缺口的約四成。若中國大舉搶購，油價恐大幅飆升。

除削減進口外，中國還採取釋放原油及成品油庫存、限制汽油柴油出口、調整石化原料結構、加速推動電動車轉型等措施。文章將中國角色比喻為「進口調節者（Swing Importer）」，與沙特長期作為「產量調節者（Swing Producer）」的地位相提並論。

俄烏戰爭：2026年6月18日，烏克蘭向莫斯科發動大規模的無人機攻擊，莫斯科有煉油廠起火冒濃煙（SOCIAL MEDIA/via REUTERS）

回顧2022年俄烏戰爭後，歐洲因俄羅斯天然氣驟減陷入危機，正是中國當年主動削減LNG進口逾1500萬噸，為歐洲騰出供應空間，配合美國LNG增產，協助歐洲度過寒冬。當時中國因LNG價格上漲支付約245億美元追加費用，轉而增產國內煤炭。

結論指，中國作為全球最大能源消費國，已擁有利用自身「購買力」影響全球能源市場運行的能力。