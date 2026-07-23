印度酒舖遭花豹突闖瘋狂襲擊　店主赤手肉搏所幸死裏逃生｜有片

印度北部拉賈斯坦邦小鎮7月20日發生野豹闖入商店的驚險事件，一隻5歲雄性花豹無預警闖入當地一家酒舖並襲擊店主，驚慌的店主拼命甩開花豹後倉惶逃出，現場民眾驚慌尖叫，場面極度混亂。



從監控畫面可見，這隻兇猛的花豹周一上午突然躍入店內存貨區，猛然撲向25歲店主Sanjay Gurjar，並用其鋒利爪牙重創店主的肩膀、雙手和鼻子。

面對突發的致命襲擊，店主雖驚恐但仍拼命掙紮，他極力推開花豹、奮力逃生；在逃生的瞬間，他還及時拉下鐵捲門，將豹子困在店內。

順利脫險後，店主一度到地昏厥，現場則聽到附近民眾此起彼伏的驚慌尖叫，而被困的花豹在店內焦躁狂奔，肆意打翻酒瓶、衝撞貨架，大肆破壞店內物品。

隨後，野生動物專家迅速展開追捕，在下午兩時左右成功將這只肇事花豹麻醉控制，終於平息這場突發的危險襲擊事件。

據英媒報道，該花豹闖店前已發動攻擊，先撲咬一名男子、後襲擊一位森林工作人員，總共造成三人受傷。