馬來西亞8旬老婦慘遭劫匪入屋狠踢　喊救命竟被囂張嘲諷｜有片

馬來西亞霹靂州7月22日淩晨發生一宗破門行竊兼傷人案，一名81歲獨居老婦在家中遭兩名蒙面劫匪闖入行劫，期間更兩度被狠狠踢倒在地。老婦驚慌下大喊「救命」，卻遭劫匪嘲諷式模仿呼救聲，案情殘酷且囂張，引發當地社會譁然。



綜來馬來西亞媒體報道，案發於周三淩晨5時10分左右，地點位於上霹靂縣（Hulu Perak）玲瓏士拉百加新村。該名八旬老婦當時在睡夢中被狗吠與鐵門巨響驚醒，她出門查看時碰巧撞上兩名蒙面劫匪，對方隨即拉扯她的衣物，隨後還兩度狠將她踢倒在地，造成背部受傷。

情急之下，老婦以粵語高喊「救命」，劫匪不僅毫無畏懼，還以嘲諷的口吻模仿呼救聲「救命啦」，同時拉扯老婦制止她向外求助。兩名劫匪其後大肆搜刮屋內財物後，駕駛停在屋外的黑色轎車逃離現場。

事後，受害人的孫兒在社交媒體Facebook公開閉路電視畫面和涉案車輛資訊，呼籲民眾提供線索協助破案，並痛斥劫匪施暴行徑令人痛心。

目前，老婦尚未清點完財物，實際損失暫無法確認，警方已介入調查。