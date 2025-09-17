南丁格爾獎：香港紅十字會資深義工護士梁偉賢獲獎

中國紅十字會日前就第50屆南丁格爾獎舉行頒獎大會，香港紅十字會資深義工護士梁偉賢（Walter）是本屆中國7位獲獎者之一。這個獎項由紅十字國際委員會於1907年設立，是全球護理領域中歷史最悠久的獎項，旨在表彰在危難中展現非凡勇氣與無私奉獻的護理工作者。



人道足跡遍佈全球 三度前往加沙進行人道工作

自2008年加入香港紅十字會以來，Walter的志願服務軌跡跨越多個國際危機現場。2010年，他首次代表香港紅十字會，前往有武裝衝突風險的巴基斯坦執行水災後的醫療救援任務。2013年超級颱風海燕襲擊菲律賓，他協助加拿大紅十字會醫療團隊，參與災區醫院建設，並設立哀思區，為失去親人的災民提供心靈慰藉。

2014年，Walter主動前往西非伊波拉疫區，開展社區教育工作，消除大眾對病毒的誤解與恐懼。2015年，他徒步進入尼泊爾地震重災區，協助建立災區醫院，為災民提供必要的醫療服務。隨著全球人道危機持續，Walter在2017至2018年三度前往孟加拉，為來自緬甸若開邦的人士提供醫療服務。 2019年，他更前往敘利亞國際紅十字委員會戰地醫院，提供急症服務。

即使在2021年全球新冠疫情的嚴峻時刻，Walter仍克服萬難前往海地地震災區，在臨時醫院擔任護士，應對當地居民的迫切醫療需求。2024年，他三度前往加沙地區，在戰地醫院提供緊急醫療服務。在無數生死攸關的時刻，Walter始終以專業堅守崗位，不僅竭力救治傷病者，更陪伴許多病人走完人生最後一程。

在世界不同角落，特別是在天災和戰亂中，無數醫護人員為人道精神默默奉獻。所以這榮耀是屬於大家的。 資深義工護士梁偉賢（Walter）

香港紅十字會資深義工護士梁偉賢（Walter）在2024年三度前往加沙地區，在戰地醫院提供緊急醫療服務。（香港紅十字會提供）

謙遜歸功人道工作者 籲社會持續關注人道救援

自2006年以來，已有無數專業義工與香港紅十字會並肩投身國際救援行動，共同應對包括汶川地震、菲律賓風災、西非伊波拉疫情、敘利亞危機、海地地震、阿富汗人道危機及以色列與加沙地帶衝突在內的全球重大災難。

這些救援工作者一直秉持人道初心，在艱難環境下竭力保護生命。香港紅十字會藉此呼籲社會大眾繼續關注及支持國際賑災工作，讓更多人能夠得到及時援助，為世界帶來更多希望與光明。

