【諾貝爾物理學獎】新得主彭羅斯向霍金致敬：他值得一同獲獎

2020年諾貝爾物理學獎由3位研究黑洞的科學家一同獲得，其中一位得主、英國89歲物理學家彭羅斯（Roger Penrose）10月6日表示，英國已故物理學家霍金（Stephen Hawking）值得獲頒此項殊榮。

彭羅斯再次肯定霍金的成就，提到他有關黑洞散發輻射並消失的理論，指能證明此理論的證據很有力，可能日後會獲證實。

在1966年，彭羅斯是霍金讀博士學位時期的其中一位考官，他們合作研究宇宙起源。霍金在2018年3月逝世，而諾貝爾獎只向仍然在生的人頒發。

英國皇家天文學家里斯（Martin Rees）指，彭羅斯在1960年代引起研究相對論的復興。他與霍金一起敲定支持宇宙大爆炸論及黑洞的證據。紐約大學天體物理學家法勒（Glennys Farrar）表示，毫無疑問地，如果霍金還在生，他一定有份獲獎。法勒形容，整體來說霍金在這問題上幾乎比任何人做出更多有效的研究工作。