特朗普：胡塞武裝若再襲船　美國將追究伊朗責任　施以重大打擊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月23日在社交媒體Truth Social發文，警告若也門胡塞（Houthi）武裝再次攻擊船隻，美國將「追究伊朗責任」。



《國會山報》（The Hill）報道，特朗普稱「一年前，美國對胡塞武裝發動了非常猛烈的攻擊，因為他們幹擾了商業和貿易，向船隻開火。」

他表示，自美國於2025年5月結束對胡塞武裝的軍事行動以及在與伊朗的戰爭期間以來，胡塞武裝「表現得非常負責任」。

特朗普補充道：「不幸的是，他們現在又開始了，昨晚向兩艘沙特阿拉伯船隻開火，請記住這個事實：如果他們再次這樣做，美國將追究伊朗的責任，因為胡塞武裝是伊朗的代理人，伊朗以及胡塞武裝本身都將受到嚴厲的軍事懲罰。我對胡塞武裝非常失望，因為他們迄今為止的行動都非常專業和明智。」

也門胡塞武裝7月13日表示，他們向沙特阿拉伯艾卜哈國際機場（Abha International Airport）發射飛彈和無人機，以回應日前也門薩那國際機場遭到的空襲。圖為6月25日胡塞武裝支持者舉行集會。(Rueters)

胡塞透過其SABA通訊社宣稱，周四以彈道導彈、巡航導彈及無人機擊中兩艘沙特油輪Encelia及Layla，這是胡塞周一宣布對沙特船隻實施封鎖以來首次已知攻擊，導致油價飆升，布侖特原油已上漲至100美元（約784港元）一桶。胡塞同時揚言「將繼續對沙特的海軍行動」，並警告沙特「任何愚蠢或侵略都將遭遇境內大規模行動」。

美軍目前正對伊朗進行每日打擊，周三已是連續第12晚。中央司令部稱目標包括伊朗海上設施、導彈及無人機儲存設施、沿海監視站及防空資產。