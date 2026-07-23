英媒：日本投資美國核能項目陷僵局　核災責任歸屬難釐清

英媒引述消息報道，日本參與投資美國的一個400億美元（約3130億港港元）核電項目陷入膠着，因為日方擔憂為他們提供融資的機構，可能須為在美國本土上的任何核熔毀事故負責任。



這個項目是日本首相高市早苗今年3月訪問華盛頓期間拍板，日本同意提供資金和工業合作，在田納西州和亞拉巴馬州建造新一代小型模組化核反應爐。這個項目也是日本去年同意投資5500億美元，換取美國調降關稅的部份投資。

四名消息人士透露，日美仍在敲定項目細節，原因在於日方擔心一旦發生核事故，可能需要承擔責任。

2026年3月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見日本首相高市早苗。（Reuters）

據報道，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾親自向日方保證，不必對核事故承擔任何責任，但這個承諾並未正式寫入法律條款。

在日本的監管體系，核電廠運營商承擔發生任何事故的責任。在美國，財務責任由更多相關方共同分擔，包括核電廠擁有者。

這是日方兌現投資承諾的最新障礙。官員們向英媒透露，過去幾個月已有其他問題浮現，包括許多日本工業集團拒絕主導美方提出的項目。

美國商務部告訴英媒，鑑於該項目的結構，日方無需承擔責任，商務部已數次向東京傳達了這一訊息。

商務部發言人指出：「他們只是為項目出資，並不負責運營。這些項目建在美國的土地上，並將由美國政府擁有。」

圖為2024年3月19日，日本東京外匯交易公司Gaitame.com 的電子熒幕旁展示着小型美國和日本國旗擺設。電子熒幕顯示着美元與日圓匯率。（Reuters）

參與談判的一名日方人士則說：「從法律角度看，我們並未被排除在外，也不可能被排除在外。我們不清楚該如何獲得免責。」

美國考慮建造岸外核反應爐

另外，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府22日宣布，他們已為建造岸外核反應爐制定明確的框架，以大力推動核電發展。

美國內政部屬下的海洋礦產管理局（MMA）和美國核能管理委員會簽署諒解備忘錄，推進在美國聯邦政府管轄下的外大陸架部署核反應爐。

國際原子能機構（IAEA）的資料顯示，加拿大、中國、丹麥、韓國、俄羅斯和美國都在探討建造小型模組化海洋反應爐，而俄羅斯是唯一已經有這類設施投入運作的國家。

圖為2013年9月26日，美國核能管理委員會的標誌展示在講台上。（Reuters）

特朗普政府的最新計劃引來環保人士抗議，他們認為，在廢棄的鑽油台上裝置核反應爐，是破壞海洋生態的最糟糕計劃。

特朗普政府希望到2050年，將美國的核能擴大三倍，以滿足因為增建數據中心而不斷增長的電力需求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

