茂木敏充印度晤魯比奧　日媒：日方擬商討對華政策

日本外相茂木敏充與美國務卿魯比奧（Marco Rubio）5月26日（周二）將在印度首都新德里舉行會談。這將是本月美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在北京與中國國家主席習近平召開峰會後，日美兩國外長首次面對面會談。



據共同網報道，茂木敏充希望圍繞應對台海問題以及中國的經濟脅迫與美方協商相關看法；持續緊張的伊朗局勢預計也將是雙方議題。

2026年5月26日，印度新德里（New Delhi）海得拉巴宮舉行的四方安全對話部長級會議結束後，澳洲外長黃英賢（Penny Wong，左一）、印度外長蘇傑生（S. Jaishankar，左二）、日本外相茂木敏充（右二）與美國務卿魯比奧（Marco Rubio，右一）合影。（Reuters）

日本政府重視美國維持對印太地區的存在，以遏制中國大陸並確保台灣海峽的和平穩定。此外，日本也對中美過度接近保持警惕，力圖在外長層級再次彰顯日美團結。

報道稱，魯比奧或就美國和伊朗旨在結束戰事的談判現狀進行說明。茂木敏充或將闡述日本立場，指出早日平息戰事至關重要，包括確保霍爾木茲海峽的航行安全。

茂木敏充擬呼籲推進日本外交支柱「自由開放印太地區」（Free and Open Indo-Pacific，FOIP）構想，並尋求美方支持。鑑於中國對稀土等採取出口管制措施，關鍵礦產的穩定供應也可能成為議題。

2025年10月28日，日本東京，日本外相茂木敏充（右）與美國務卿魯比奧（Marco Rubio，左）舉行會面。（Getty）

茂木敏充和魯比奧此次到新德里是為出席四方安全對話（Quad）外長會議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

