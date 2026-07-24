美沙簽核協議　特朗普事後「加料」：前提是須與以色列關係正常化

美國和沙特7月22日簽署民用核協議後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）翌日突然提出一項新條件，稱協議前提是沙特必須加入旨在實現與以色列關係正常化的《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）。



特朗普23日在社交媒體Truth Social發文，稱美國不反對民用且不涉及濃縮鈾的核設施，美方與沙特達成的的協議將會獲得批准，但前提是沙特必須加入「備受尊敬」且「成效卓越」的《亞伯拉罕協議》。

2025年5月12日，美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）抵達沙特首都利雅德前夕，美國和沙特國旗在當地的一條高速公路上迎風飄揚。（Reuters）

美媒報道，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日稍後在記者會重申，除非沙特與以色列實現外交關係正常化，否則該協議「無效」。

萊維特說，特朗普將繼續與沙特領導人就與以色列關係正常化問題進行對話，但前者提出新條件以來，尚未與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）交談。

報道指，穆罕默德此前已表示，除非巴勒斯坦有明確的建國途徑，否則沙特不會與以色列實現關係正常化。

2026年7月8日，土耳其安卡拉，美國總統特朗普（Donald Trump）出席北約領袖峰會後的記者會發表講話。（Reuters）

對於特朗普最新的表態，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示讚賞，其辦公室發聲明指，沙特加入《亞伯拉罕協議》將是中東和平進程的歷史性飛躍。