美沙簽核協議 特朗普事後「加料」：前提是須與以色列關係正常化
撰文：劉耀洋
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美國和沙特7月22日簽署民用核協議後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）翌日突然提出一項新條件，稱協議前提是沙特必須加入旨在實現與以色列關係正常化的《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）。
特朗普23日在社交媒體Truth Social發文，稱美國不反對民用且不涉及濃縮鈾的核設施，美方與沙特達成的的協議將會獲得批准，但前提是沙特必須加入「備受尊敬」且「成效卓越」的《亞伯拉罕協議》。
美媒報道，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日稍後在記者會重申，除非沙特與以色列實現外交關係正常化，否則該協議「無效」。
萊維特說，特朗普將繼續與沙特領導人就與以色列關係正常化問題進行對話，但前者提出新條件以來，尚未與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）交談。
報道指，穆罕默德此前已表示，除非巴勒斯坦有明確的建國途徑，否則沙特不會與以色列實現關係正常化。
對於特朗普最新的表態，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示讚賞，其辦公室發聲明指，沙特加入《亞伯拉罕協議》將是中東和平進程的歷史性飛躍。
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