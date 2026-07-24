特朗普全球臨時關稅將到期　周五起對60經濟體徵最高12.5%新關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的10%全球臨時關稅，將於當地時間7月24日到期。白宮23日表示，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）將在當日晚些時候宣布下一步行動。美國貿易代表辦公室其後宣布，美方將於臨時關稅屆滿的同一刻，以涉及或強迫勞動或監管不力為由，引述1974年《貿易法》第301條款對美國的60個貿易夥伴加徵10%和12.5%的新關稅。



路透社及美媒報道，全球臨時關稅將於24日凌晨12時01分起屆滿，而新的第301條款關稅將於同一時間生效，但過境貨物可豁免關稅至28日凌晨12時01分。

據美方說法，已通過充分有效的反強迫勞動法律國家將被徵較低的10%關稅，而其餘執法監管不力的國家將面臨12.5%關稅。

圖為2026年3月16日，中美代表在法國巴黎舉行為期兩天的經貿會談後，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）會見記者。（Reuters）

美國貿易代表辦公室表示，該60個貿易夥伴佔美國進口總額的99.4%，包括歐盟、印度、中國等經濟體。

美方官員表示，許多商品將免徵關稅，包括石油和天然氣、化肥、部份食品以及汽車、鋼鐵、鋁等已經據第232條款徵收國家安全關稅的商品，其他符合《美墨加貿易協定》的商品也將獲得豁免。

美國最高法院此前裁定「對等關稅」等大規模關稅措拖違法後，特朗普對美國各貿易夥伴實施了10%的全球臨時關稅。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

格里爾21日已曾預告，隨着臨時關稅即將到期，美國將「很快」對數十個國家加徵新關稅。他當時稱：「美國法律禁止銷售涉及強迫勞動的商品。多數其他國家沒有相關法律，即使有，也並未真正執行。我們應該很快就會有一些行動。」