特朗普10%全球臨時關稅將到期　白宮：今日內宣布後續措拖

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的10%全球臨時關稅，將於當地時間7月24日到期。白宮23日表示，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）將在當日晚些時候宣布下一步行動。



路透社報道，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）被問及臨時關稅相關問題時發表上述言論，她表示：「我不想搶在他（格里爾）前面（透露細節），所以請大家之後繼續關注更多細節。」

2026年4月2日，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在華盛頓特區白宮接受媒體訪問。（Reuters）

美國最高法院此前裁定「對等關稅」等大規模關稅措拖違法後，特朗普對美國各貿易夥伴實施了10%的全球臨時關稅，但這些關稅將於7月24日到期。

格里爾21日曾表示，隨着臨時關稅即將到期，美國將「很快」對數十個國家加徵新關稅。他當時稱：「美國法律禁止銷售涉及強迫勞動的商品。多數其他國家沒有相關法律，即使有，也並未真正執行。我們應該很快就會有一些行動。」

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

英媒同日報道，特朗普政府或會根據今年3月以1974年《貿易法》第301條款啟動的調查，以涉及強迫勞動為由對60國祭出新一輪關稅，稅率介乎10%至12.5%之間。