特朗普再讚中國未捲入伊朗戰事：我是習近平頭號粉絲｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月8日在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會上，再次讚揚中國沒有捲入伊朗戰爭，並稱自己是中國領導人習近平的「頭號粉絲」（big fan）。



特朗普周三表示：「我覺得中國對我們很好，我和習主席在一起時說過：『我希望你不要進入戰爭，因為我們不希望那樣。』他（習近平）從未參與戰爭，也沒有提供裝備。」特朗普還指，中國有超過50%的石油需要經過霍爾木茲海峽運輸，但卻未干預戰事，大讚習近平「很棒」。

據了解，這並非特朗普第一次誇讚習近平。上月17日，他在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行的G7峰會新聞發布會上，感謝中國並無插手伊朗戰爭，並表示：「我要感謝中國，感謝習近平主席，他保持了中立。」

特朗普2026年7月8日在土耳其出席北約峰會，大讚中國無干預伊朗戰爭，稱自己是中國領導人習近平的「大粉絲」（big fan）（Reuters）

當時，特朗普還指：「他們（中國）本可以派出油輪，並在油輪兩側各派六艘驅逐艦護航。但他們沒有這樣做。習近平主席幫了我。他盡力幫忙，而且我認為他可能確實促成了問題的解決。」

中國外交部發言人毛寧在周三例行記者會上表示，重燃戰火不符合任何一方的利益，軍事手段解決不了根本問題。我們呼籲美伊雙方落實好已經簽署的諒解備忘錄，通過對話談判化解爭端，避免訴諸武力。