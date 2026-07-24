埃及：美伊危機「可調和」 試圖尋求斡旋

埃及外交部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）認為，在伊朗與美國雙方經歷約兩週針鋒相對的攻擊後，埃及認為雙方存在緩和緊張局勢、重啟和平談判的途徑。目前，開羅正與主要調解人一道，推動透過外交途徑解決爭端。



彭博社報道，阿卜杜勒阿提星期四（7月23日）在接受採訪時說，埃及正與交戰各方、波斯灣國家、巴基斯坦、土耳其等保持日常聯繫，因其試圖推動各方回歸美伊於6月中旬簽署的《諒解備忘錄》所規定的條款。

他在菲律賓舉行的亞細安會議間隙說，他定於星期四與阿曼外長會面。「目前有一項具體提案正在討論中，我們希望有助於緩和局勢。」

美伊關係：FILE PHOTO: Iran's and U.S.' flags are seen printed on paper in this illustration taken January 27, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

他說：「阿曼正在發揮非常重要的作用，因此我們正在協調行動。」

阿卜杜勒阿提未透露具體細節，但稱這項提案尚需阿曼與伊朗進一步商討，且與「霍爾木茲海峽的航行自由」有關。

阿卜杜勒阿提說，只要「雙方具備政治意願」，就可以恢復談判，以落實6月的臨時協議並達成最終協議。「因為，坦率地說，現有的分歧是可以彌合的。」

埃及距離伊朗和波斯灣國家遭受襲擊的地區有數百英里之遙，近年來已確立調解人的角色，在與數十個國家的關係中保持平衡，而其中許多國家之間關係緊張。

本文獲《聯合早報》授權轉載

