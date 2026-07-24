《紐時》記者披露新空軍一號安全疑慮遭傳喚作證　華府撤回傳票

《紐約時報》四名記者早前披露新款空軍一號的安全疑慮，遭特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府發出傳票，要求他就「涉嫌違反聯邦刑法一事」作證。不過檢控官7月23日表示，華府將會撤回有關傳票。



路透社23日報道，美國地方法院法官Arun Subramanian在聽證會上質疑華府檢察官在處理有關案件包括他們要求記者交出電話記錄等的程序問題後，曼哈頓聯邦檢察官Jay Clayton辦公室其中一名檢察官 Sean Buckley 知會法官，稱華府準備單方面撤回傳媒，但提到調查仍在進行，意味華府或再向他們發出傳票。

2026年6月19日，美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地，總統特朗普（Donald Trump）為新空軍一號（Air Force One）揭幕。（Reuters）

而在今次爭議中，《紐時》認為傳票不當地發出，並損害美國憲法第一修正案下的保障言論自由。《紐時》指有關傳票旨在騷擾和恐嚇記者，同時指控檢察官違反內部政策。

Sean Buckley 否認司法部發出傳票不當，但承認當局沒按照法律要求分開通知記者交出電話記錄的傳票，當局同時指出，第一修正案並不能保護記者免於在刑事調查中披露關鍵資訊。《紐時》則在聽證會後稱，華府承認傳票違反法律，而且不應發出。

事緣於特朗普政府引入卡塔爾所贈的新款空軍一號後，《紐時》的報道披露，新空軍一號因改裝進度急促，未完成整套安全升級，包括缺失舊機型必備的導彈防禦、反制與專業通訊設備等。

報道曝光後，《紐時》四名記者巴恩斯（Julian E. Barnes）、利普頓（Eric Lipton）、泰帕格（Tyler Pager）和施米特（Eric Schmitt）遭美國司法部傳喚，又指聯邦探員已將部份傳票直接送至記者的家中。