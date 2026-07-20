新空軍一號傳存安全問題　特朗普證實將停飛進行1個月升級改造

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川）7月19日（周日）表示，卡塔爾捐贈的新空軍一號專機將被送去進行1個月左右的升級改造。此前該飛機的安全性能受到質疑，被曝缺乏與舊機型相同的防禦反制措施，包括反導系統。



綜合外媒報道，特朗普去年接受這架飛機作為禮物，並於7月1日開始搭乘新空軍一號。但他隨後在7月8日出人意料地轉而乘坐舊「空軍一號」飛往倫敦，當時他稱此舉是「為了懷舊」，但之後又換乘新飛機返回美國。

2026年7月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）搭乘新款空軍一號專機抵達美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地。（Reuters）

特朗普周日從新澤西州觀看世界盃決賽返程時，一位隨總統車隊同行的記者指着這架卡塔爾專機的機身問道，「總統先生，這架飛機沒有反導系統。您為甚麼還要乘坐它？」

特朗普回答稱，「它有很多功能，你知道它有很多能力。但據我了解，大約一個月後，他們會把它送去進行全面升級。這大概需要一個月的時間。」

7月8日在土耳其安卡拉埃森博阿機場，美方人員登上載有美國總統特朗普（Donald Trump）的舊空軍一號，返回美國。（Reuters）

這架由卡塔爾贈送的飛機機齡約14年，在經過耗資不菲且相對倉促的改裝後，才獲准安全地作為新「空軍一號」使用。這架從卡塔爾訂購的飛機升級速度如此之快，以至於一些專家擔心，這架飛機的安全性可能不如之前的「空軍一號」。批評人士也質疑接受這份禮物是否妥當且合宜。