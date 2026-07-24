印度知名運動人士結束26天絕食抗議　「蟑螂黨」堅持全國示威

印度醫學入學考試（NEET）6月曝試卷泄露醜聞，事件影響多達200萬考生，更衍生多宗學生自殺事件，民怨沸騰。印度知名社會運動人士Sonam Wangchuk 7月24日結束26天的絕食抗議，但由青年發起的「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，CJP）持續號召全國示威，堅持要求涉事教育部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）下台，抗議行動並未停歇。



Sonam Wangchuk在社交媒體上表示，在數十名議員敦促下、經過「關於各項條件的長時間談判」以及「考慮到國內可能發生的暴力事件」後，在兩名聯邦部長見證下結束絕食抗議，並承諾將透過影片公開談判細節。

2026年7月24日，印度知名社會運動人士Sonam Wangchuk宣布結束26天的絕食抗議。（Instagram@wangchuksworld）

CJP創始人Abhijeet Dipke感謝Sonam Wangchuk的「勇氣和犧牲」，但表示抗議活動會持續到普拉丹下台為止，並補充說「我們不會讓Sonam先生的犧牲白費。」儘管莫迪政府呼籲學生展開對話，但CJP仍堅持在周五舉行全國示威活動。

此次抗議是總理莫迪（Narendra Modi）執政以來面臨最大規模青年挑戰，示威浪潮擴散至多個城市。新德里當局為遏制風波，緊急關閉16座地鐵站、暫停區域網絡服務，導致民生商業活動大受影響。

面對輿論壓力，莫迪宣布設立特別法庭查辦泄題案、推出嚴厲整治措施，卻遭最高法院質疑改革成效。此外，多名寶萊塢（Bollywood）知名明星公開聲援學生抗議行動，為這場社會風波再添話題度。