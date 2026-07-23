印度示威持續　莫迪首次回應　誓言嚴懲考試舞弊涉案人員

印度總理莫迪周四（7月23日）誓言，將對引發學生憤怒的考試舞弊事件涉案人員給予「嚴厲懲處」。這是莫迪首次就針對政府的大規模抗議活動直接公開發表評論。



莫迪在社交媒體發文稱：「沒有什麼比我們年輕人的福祉和未來更重要」，並承諾設立快速審理法庭，以懲處涉及試題泄露事件的人員。

他還說：「那些試圖損害我們年輕人未來的人，絕不會被放過。」

印度反對黨領導人胡爾甘地（Rahul Gandhi）和他的妹妹普麗揚卡甘地（Priyanka Gandhi），以及他們所屬的國大黨成員在總理莫迪（Narendra Modi）的住所外舉行抗議活動。

國大黨要求莫迪就前一天青年學生與警察之間的衝突作出回應。7月20日，數千名年輕人遊行至國會，要求教育部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）辭職，原因是他處理試題洩露事件問題不力。普拉丹擔任教育部長以來，重大的試題外洩事件頻繁發生，影響超過200萬名考生，並導致部份學生自殺。

7月20日遊行過程中，示威者與德里警方發生衝突，警方使用警棍和催淚彈驅散人群。德里警方稱，衝突造成約180人受傷，包括118名安保及警察人員和60名抗議者。自稱「蟑螂人民黨」的創辦人則稱有超過150名抗議者在醫院接受治療。

印度Ranchi示威。（X@CJP_for_India）

胡爾甘地在社交平台X上發文表示：「我們遊行到莫迪總理住所，要求他就昨天針對年輕學生的暴行給出答案。」此後，路透社引述一名內閣部長透露，莫迪呼籲印度建立一個萬無一失的公開考試制度。