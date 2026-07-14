北大學霸張智棟成芬太尼之王　墨西哥販毒成員揭其如何建立供應鏈

英國廣播公司（BBC）報道，一名自稱墨西哥「錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）」高層協調員、化名為恩立格（Enrique）的男子，近日揭露此前於2024年被捕、被稱為「芬太尼之王」的39歲中國男子張智棟（Zhang Zhidong）是如何將製造芬太尼的原料從中國工廠運往墨西哥實驗室，建立起毒品供應鏈。



報道指，張智棟於2010年畢業於北京大學西班牙語專業。畢業一年後進入一間中資鐵礦開採公司前往墨西哥工作，並在不久後晉升高階職位。

恩立克稱，製作芬太尼的原料會透過空運或海運運往墨西哥，並通過關係網分發給芬太尼製毒者，在錫那羅亞州（Sinaloa）進行非法實驗室製毒工作。

智庫「洞察犯罪」（InSight Crime）的研究員Victoria Dittmar多年來一直致力於調查流入墨西哥的前體化學品。她表示，如張智棟這樣的中間人，處於化學品生產商和販毒集團之間至關重要的交匯點。

她稱，「他（張智棟）是一名中間人，將墨西哥販毒組織與中國的前體化學品供應商聯繫起來。」而擁有如此廣泛影響力的人「非常罕見」，且「是供應鏈的關鍵」。

張智棟於2024年在墨西哥被捕，之後戲劇性地越獄至古巴和俄羅斯，但最終於2025年被捕並引渡到美國。墨西哥當局指，張智棟負責出口和分銷超過1000公斤可卡因、1800公斤芬太尼和600公斤冰毒。他們還指控他經手每年超過1.5億美元的毒品收益。