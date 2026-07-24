《奧德賽》團隊租維京船拍攝後受損　船主：電影公司仍未付修理費

荷里活話題作《奧德賽》（The Odyssey）在開畫的首個週末票房表現出色，惟電影公司則捲入金錢糾紛。瑞典一個非牟利組織指，一艘出租的維京船在拍攝《奧德賽》期間受損，但電影公司至今仍未支付6000美元的修理費。



《衛報》7月23日報道，位於瑞典西部韋姆蘭省（Värmland）非牟利維京文化中心Vikingaleden表示，中心向環球影業（Universal）租出一艘仿照公元1040年的維京船Glad av Gillberga，以用於拍攝《奧德賽》。

經過半年拍攝後，Glad av Gillberga船身和桅杆等部位遭受相當大的損壞，環球影業當時承諾會負擔所有維修費用。中心於是向對方發出帳單，但一年過去，環球影業仍未支付有關費用。

中心負責人Peter Olausson稱，對於船隻在電影中現身感到自豪，不過就電影公司未有負擔維修費用覺得不公，指中心只是收取材料費用，而不是人工成本，並覺得他們被環球遺忘。他認為，6000美元對環球影業而言可能只是小數目，但對擁有200名會員、營運維京村及博物館的中心而言，則是一筆大款項。

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Glad av Gillberga根據一艘在丹麥峽灣海底發現的公元約1040年的維京戰船殘骸建成，前者在過去三十年曾多次在北海、波羅的海航行，甚至更遠赴加拿大，而它在片中則以其中一艘護衛船模式出場。

對於這次爭議，環球影業的發言人表示，公司紀錄顯示所有與包括維修在內、與Glad av Gillberga相關的費用已經付清。公司與製作團隊已與中心接觸，化解任何誤會。