奧德賽｜網民笑稱荷里活已花6億美元送他回家　麥迪文：非常樂意

電影《奧德賽》（The Odyssey）近日上映，引來全球影迷關注。網上亦傳出一幅迷因圖，拿男主角麥迪文（Matt Damon）來開玩笑，指荷里活過去近30年已花了6億美元（約47億港元）去拍攝4部大片；他們的主題全都跟送麥迪文飾演的角色回家有關。他們分別是《雷霆救兵》（Saving Private Ryan）、《星際啟示錄》（Interstellar）、《火星任務》（The Martians）和《奧德賽》。當被問到為何回家總是那麼難，麥迪文則表示毫不介意，因為這些以「回家」為主題電影皆對他的演藝事業大有幫助。



據新加坡《海峽時報》報道，荷里活花了近三十年時間，耗資約6億美元（約47億港元），嘗試讓麥迪文「回家」，有創意的網民近日在網上製作一幅迷因圖並獲得瘋傳。

在1998年上映的電影《雷霆救兵》中，美國名導史提芬史匹柏（Steven Spielberg）動用了整整整排小隊的兵力，以及7000萬美元（約5.5億港元）的預算，去營救由麥迪文飾演的二等兵賴恩（James Ryan）。

麥迪文曾參演《雷霆救兵》與《星際啟示錄》：

在2014年上映的電影《星際啟示錄》中，英國名導路蘭（Christopher Nolan）耗資1.65億美元（約13億港元），將太空人科學家曼恩（Mann）困在一顆冰冷的星球上，而他最終並未能逃脫。

在2015年上映的電影《火星任務》中，列尼史葛（Ridley Scott）斥資1.05億美元，將滯留在火星上的太空植物學家沃特尼（Mark Watney）帶回地球。

麥迪文曾參演《火星任務》與《奧德賽》：

如今，路蘭再次與麥迪文合作。

在耗資2.5億美元，改編自荷馬史詩《奧德賽》的電影中，麥迪文飾演希臘國王奧德修斯（Odysseus）。

奧德修斯在特洛伊戰爭結束後，從特洛伊返回家鄉伊薩卡的旅程，最終演變成一場長達20年的艱辛旅程，過程中充滿了怪物、神明和難以抗拒的誘惑。

7月11日，在印度孟買舉行的媒體見面會上，但被問到是否曾抗拒出演路蘭的新片時，55歲的麥迪文笑着表示：「完全沒有。他們想送我回家的四部電影分別是《雷霆救兵》、《星際啟示錄》、《火星任務》和現在上映這部。所以，他們可以一直「遺棄」我，我很樂意參演了上述四部電影」。

在另一個場合，當被問道為何回家總是那麼難，麥迪文也是笑咪咪地指：「這些電影對我的演藝事業大有裨益，我曾參演過最好的幾部電影都跟我回家有關，如果他們要繼續丟棄我，我很樂意。」