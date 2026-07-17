奧德賽｜麥迪文一口答應基斯杜化路蘭擔正　呻拍夜戲被淋透最艱苦

金像大導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）最新動作史詩神作《奧德賽》（The Odyssey）已經隆重上映。這部挑戰全新IMAX技術極限、橫跨全球極端環境取景的跨世代鉅作，尚未上映就讓影迷引頸期盼。而在片中飾演靈魂人物「奧德修斯」的男星麥迪文（Matt Damon）受訪時笑稱，自己一聽到是路蘭執導，連劇本都還沒看、甚至忘了問要演甚麼就一口答應。沒想到進了劇組後，在極端氣候的嚴苛考驗下，讓他忍不住哀嚎：「沒有一天是輕鬆的！」



「不聽提案就點頭！」麥迪文讚路蘭神級劇本 媲美《奧本海默》

麥迪文透露，當初路蘭一打給他，他根本連想都沒想就答應演出，甚至被路蘭笑問「你不想先聽聽提案嗎？」直到讀完荷馬的史詩原作與路蘭親自改編的劇本，他才深深被震撼。

2026年7月6日，麥迪文出席在英國倫敦舉行的電影《奧德賽》全球首映。（Reuters）

麥迪文大讚這部作品的改編難度極高，甚至讓他聯想到《奧本海默》：「克里斯巧妙地提煉出原作最核心的情感精髓，在重新建構敘事的同時，賦予了這部電影全新且具體的鮮明特色，這是一部令人驚嘆的劇本。」

黑色沙灘淋成落湯雞！劇組赴冰島拍夜戲 慘遭狂風暴雨無情迎面襲

雖然得到了「畢生難逢的角色」，但為了應付這部號稱「拍起來非常非常辛苦」的史詩大片，麥迪文不得不進行高強度的體能訓練、嚴格控制營養，只為了避免在拍攝期間受傷而拖累劇組。

麥迪文被諾蘭拉去冰島拍戲 遭狂風淋濕▼▼▼

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他笑稱，每次拉隊到一個新片場，他的第一個反應都是忍不住笑出來心想：

誰會覺得我們應該要在這裡拍電影？

原本以為到冰島拍夏日夜戲會輕鬆一點，沒想到大自然給了他們無情的一擊：「當我們在黑色沙灘拍夜戲時，狂風暴雨迎面襲來，又濕又冷。這部電影拍攝的每一天，放到其他電影的拍攝過程，都算是最艱苦的一天！」

為了應付這部號稱「拍起來非常非常辛苦」的史詩大片，麥迪文不得不進行高強度的體能訓練。（《奧德賽》劇照）

儘管拍得相當狼狽，麥迪文仍感性表示，這絕對是他拍過規模最龐大、也最難忘的經歷。本片演員陣容更創下天花板等級，包括湯賀蘭（Tom Holland）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、辛蒂亞（Zendaya）與查理絲花朗（Charlize Theron）等巨星雲集。

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