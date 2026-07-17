《奧德賽》上畫　IMAX 70mm全球僅41戲院放映　戲票炒至逾4600元

由奧斯卡大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的電影《奧德賽》（The Odyssey）上映，在全球多地掀起熱潮，該戲賣點為全片以純IMAX菲林攝影機拍攝，據外媒報道，全球僅41間配備能夠播放IMAX 70mm格式的戲院，此令該些戲院的《奧德賽》戲票掀起炒賣潮，更有戲飛炒至600美元（約4680港元），也有居於日本的影迷為了先睹為快，飛往倫敦觀看。



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據美媒指，IMAX 70mm格式能讓《奧德賽》以最高的解析度和最大的銀幕呈現，故此引來戲迷爭相購買該些戲票。在拍賣網站eBay，有《奧德賽》上畫日、在播放IMAX 70mm格式戲院的戲票炒賣至600美元（約4680港元）賣出。

在二手網站，有《奧德賽》戲票以600美元售出（eBay拍賣網站截圖）

據《商業內幕》報道，有居於東京的英國人Adam Ye為了盡早看到《奧德賽》，為此更改行程，飛回倫敦觀看，整個旅程花費約1300英鎊（1.37萬港元）。日本預計要到9月才上映《奧德賽》。

在《奧德賽》7月16日上映首日，美國多間戲院出現排長龍情況。

↓ 美國、法國影迷排隊買票看《奧德賽》情況 ↓

這次基斯杜化路蘭挑戰首次全片以純IMAX菲林攝影機拍攝，一圓自己16歲起的夢想，但背後藏有不少困難，如攝影機重136公斤，劇組要動用6位壯丁搬運，每3分鐘就要換菲林，且在拍攝時產生巨大噪音，導致近距離對白戲幾乎無法同步收音。

全球僅41間配備能夠播放IMAX 70mm格式的戲院，據IMAX網站，其中25間位於美國，其餘位於加拿大、英國、澳洲、比利時、捷克與法國。香港並沒有能夠播放IMAX 70mm格式的戲院。

為何全球僅41間放映IMAX 70mm？

對於為何數量如此少，IMAX行政總裁Richard Gelfond回應美媒Variety時指「需求肯定更多。但問題是，他們大約50年來都沒有生產過新的IMAX電影放映機。」

Variety引述IMAX內部消息人士指，製造該些專用電影放映機所需的許多零件「已不再存在」，原本的設計文件大約是在50年前設計，但沒有妥善維護，如今IMAX不再擁有完整的製造藍圖，像失傳的知識一樣，現在很少工程師完全了解該些系統。