韓國股市地動山搖的「元兇」 還是美國金融霸權 | 點經
2026年，韓國股市走出一輪震驚全球的極端行情。截至7月中旬，韓國綜合股價指數(KOSPI)年內累計7次觸發全市場熔斷。刷新韓國資本市場歷史最大波動紀錄。該項機制自2000年啟用後，前25年總共僅發生6次熔斷。從半年翻倍的「全球最強牛市」，到3周蒸發1萬多億美元市值的斷崖崩盤，韓國股市為何經歷極致過山車。
自2000年起，韓國正式啟用三級全市場熔斷機制。該機制落地後僅在重大全球危機時啟用，常規市場環境下極少觸發。2026年以前，韓國股市共有6次熔斷，主要受外部市場和重大公共安全危機影響。而今年內卻罕見出現7次熔斷，表現出兩段式特徵。中東局勢引發年初2次熔斷。
今年3月，中東地緣衝突導致的全球避險情緒引發股市劇烈震盪，觸發熔斷機制，這波外來衝擊，在情緒穩定後有所回調，市場仍保留內生修復空間。而後半導體行情波動主導年中5次熔斷。進入6月份，全球半導體估值回調壓力持續累積，賽道集中出清階段3次觸發熔斷，徹底擊穿此前的樂觀情緒，導致韓國金融市場修復預期顯著弱化。7月份以來，股市行情轉入單邊下行通道，再度觸發2次熔斷，權重科技股持續深度回撤，大盤反覆逼近熔斷閾值，恐慌情緒在槓桿平倉、跨市場聯動中形成閉環傳導，市場最終喪失自我企穩能力。
如果更加具象化來看，一月以來，韓國股市像坐上了火箭。AI行情越燒越旺，三星電子和SK海力士輪番領漲，KOSPI在6月22日衝上9114.55點的歷史高位。韓國股市領漲全球二級市場，輿論開始讚歎韓國的黃金時代。可惜好景不長。歷史高點剛剛創下，KOSPI便急轉直下。到7月20日，指數已從峰值回落超過30%，三星電子和SK海力士也雙雙跌去三成以上。韓國股市的短期波動率升至1998年以來最高水平，大量加槓桿的散戶踩踏式爆倉。轉眼就從爭先恐後上車，變成奪路而逃。
這兩天市場看似企穩，但人人自危。連日來，輿論紛紛予以指出，韓國市場過山車的背後，是激進金融創新、全民槓桿投機、外資避險撤離催生的系統性金融風險集中出清。
這些分析固然是客觀的。但放在全球市場這個大局中看，並沒有挫破「遊戲」的本質，更沒有指出罪魁禍首——天量美債。直白的說，韓國市場就是美國金融潮汐的現場實例。
要知道，逼近40萬億美元的美國國債，正在成為全球資金市場上一台功率越來越大的抽水機。長期美債收益率維持高位，流動性又強，既是重要的安全資產，也是全球金融體系常用的抵押品。其他國家的股票、債券、房地產和企業融資，都得拿出更高的預期回報，才能與美債爭搶資金。
除了美債，美國還有美股這台功率同樣大得嚇人的抽水機。市場樂觀時，全球資金追逐英偉達和美國大型科技股；當投資者轉向謹慎，資金便流入美債、貨幣基金和美元現金。進攻有美股，防守有美債，避險還有美元。美國市場無論晴天下雨，總能擺出一張桌子接錢。
這就是金融帝國的核心，而其他國家則是外圍，這種中心-外圍的秩序是美國勢力範圍內經濟秩序的基本框架。韓國當然也是外圍。行情好時，它要和美國科技股競爭；行情轉差，又得和高收益美債、美元現金搶資金。在美國，也許只是股票、債券和現金之間換個座位，但在韓國，卻是百億千億美元的資本直接離港。
除了結構的根本邏輯之外，還有最影響的資金流向的「敘事」主導權也在美國手裡。也就是，美元潮汐決定市場裏有多少水，AI敘事則告訴資金往哪裏衝。隨着AI模型規模擴大，高帶寬存儲器從配角走到舞台中央。SK海力士站上風口，三星電子也緊追不捨。美國科技公司投入越多，數據中心建得越快，對高端存儲晶片的需求就越旺，韓國企業的利潤想象空間也越大。這套邏輯有真金白銀支撐，也帶着半導體行業一貫的強周期性。需求上升時，供給稍微緊一點，晶片價格和利潤便可能大幅上漲；市場一旦擔心AI資本開支放緩，或者晶片企業擴產太快，稀缺資產轉眼又會重新估值。
韓國因此成了美國AI行情的高彈性外圍：美國AI預期升温，韓國晶片股漲得更猛；美國市場稍有遲疑，韓國往往跌得更快。而韓國KOSPI又極度集中，三星電子和SK海力士合計佔KOSPI市值超過一半，有些交易日，兩家公司甚至貢獻了八成以上的成交量。名義上投資者買韓國綜合指數，實際上仍然是把錢壓在兩隻晶片股上。三星和海力士上漲，指數基金被動買入；指數上漲，吸引更多資金配置韓國；新錢進來以後，繼續湧向權重最大的兩家公司。順風時，這種循環效率驚人，分分鐘把股指炒上天。逆風一來，市場卻連一塊像樣的緩衝墊都沒有，直接自由落體。
事實上，韓國股市漲到後半程，資金就已經開始悄然換手。股價越漲，三星和海力士在國際基金組合中的權重越高。基金經理為了控制倉位、兑現利潤和應對贖回，逐漸減持韓國股票。2026年上半年，外資從韓國股市淨撤出約708億美元；到7月中旬，累計流出已接近1100億美元。外資跑路，散戶進場接棒，不但接棒，還瘋狂加槓桿。
韓國本土投資者債務總額超過60萬億韓元。房價高、工資增長慢，如網絡上流傳的段子，缺乏經驗的韓國年輕人，把所有的收入投進股市，再加融資，認為這是實現財富自由的金光大道。AI行情一路高歌時，膽子越大賺得越快；每一次回調都能收復，更讓人相信自己押中了時代。於是，牛市在不知不覺中，完成了危險的交接：全球資本先講故事、定價格、推高股價；等估值足夠豐厚，外資降低倉位；韓國散戶擔心錯過末班車，用儲蓄和借款ALL IN。
外資賣出韓國股票，只是調整投資組合。拿到韓元以後換成美元，可以買美股、美債，也可以去別的市場。韓國散戶借的錢卻走不了。股價下跌，貸款不會跟着縮水；AI敘事降温，利息照樣一天不少。賬戶擔保比例跌破紅線，證券公司要求補錢，補不出來強制平倉。外資賣掉的是一項資產，韓國居民背上的卻是一筆債。
普通融資已經把散戶推到懸崖邊上，單股槓桿ETF又添了一腳油門。這類產品追蹤的是標的股票每天漲跌幅的兩倍。股票當天上漲10%，ETF力爭上漲20%；股票下跌10%，ETF也會跌掉約20%。槓桿ETF下跌容易，回本艱難。假設某隻股票100元下跌20%到80元，第二天上漲25%回到100元。槓桿ETF則第一天下跌40%只剩60元，第二天上漲50%，仍只有90元，虧損10%。若市場大起大落，淨值便在反覆震盪中不斷損耗。為了維持目標槓桿，基金必須不斷調整頭寸，漲了繼續買，跌了趕快賣。
牛市裏，像給行情裝上渦輪；熊市裏，則製造額外賣盤。韓國和境外市場圍繞三星、SK海力士推出的槓桿產品迅速膨脹。某些產品的成交量甚至超過基礎股票。股價下跌後，ETF降低敞口，投資者恐慌贖回，券商和做市商跟着調整對沖，而與此同時還有觸及平倉線的普通融資賬戶。下跌引出兩路機械賣盤，兩路賣盤又集中砸向三星和海力士。指標股下跌拖累KOSPI，指數下跌繼續喚醒更多程序交易和強制平倉。環環相扣，越踩越深。
到7月，韓國監管部門終於暫停新的單股槓桿ETF上市，並把交易門檻從1000萬韓元提高到3000萬韓元。可市場中仍有16只相關產品運行。但，馬已經衝出去了，監管才想起關馬廄門。越來越多人身不由己，沒有資格選擇賣與不賣，市場就到了最危險的時候。
等槓桿機器裝滿火藥，引信從美國市場燒了過來。眾所周知，股市炒的是預期。即使AI仍在發展，數據中心仍在建設，預期仍然會轉向。此前市場不斷上調美國科技公司的資本開支，進而推演出更旺盛的晶片需求、更高的產品價格和更豐厚的韓國企業利潤。等樂觀預期衝到天花板，甚至不需要什麼驚天利空，好消息稍微不夠好，股價便撐不住了。
投資者開始重新計算：美國科技公司還要燒多少錢，AI收入何時跟上，晶片企業擴建的產能會不會過多。費城半導體指數從6月高點下跌約25%，進入熊市，韓國這台高彈性放大器隨即反向運轉。美債高收益又為撤退資金準備好了去處。外資賣掉韓國股票後，還要賣韓元、買美元。股票下跌帶來資本外流，資本外流增加匯率壓力，韓元走弱又侵蝕以美元計算的回報，更多資金隨之離場，其中也包括大量韓國本土資金。
韓國這輪行情說明，全球資本可以隨美元潮汐說走就走，槓桿留下的債務、虧損和政策壓力卻只能由本國結清。漲潮時人人都在談AI國運，退潮後才看見，船底早已綁滿石頭。不要低估美國金融帝國的力量，潮漲潮落，都受帝國引力的吸引。既能憑AI敘事點燃全球資本的貪婪，也能靠美債高息收割全世界的流動性。華盛頓或華爾街跺一跺腳，首爾的股市便地動山搖。