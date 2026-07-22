韓國股市地動山搖的「元兇」　還是美國金融霸權 | 點經

2026年，韓國股市走出一輪震驚全球的極端行情。截至7月中旬，韓國綜合股價指數(KOSPI)年內累計7次觸發全市場熔斷。刷新韓國資本市場歷史最大波動紀錄。該項機制自2000年啟用後，前25年總共僅發生6次熔斷。從半年翻倍的「全球最強牛市」，到3周蒸發1萬多億美元市值的斷崖崩盤，韓國股市為何經歷極致過山車。



自2000年起，韓國正式啟用三級全市場熔斷機制。該機制落地後僅在重大全球危機時啟用，常規市場環境下極少觸發。2026年以前，韓國股市共有6次熔斷，主要受外部市場和重大公共安全危機影響。而今年內卻罕見出現7次熔斷，表現出兩段式特徵。中東局勢引發年初2次熔斷。

今年3月，中東地緣衝突導致的全球避險情緒引發股市劇烈震盪，觸發熔斷機制，這波外來衝擊，在情緒穩定後有所回調，市場仍保留內生修復空間。而後半導體行情波動主導年中5次熔斷。進入6月份，全球半導體估值回調壓力持續累積，賽道集中出清階段3次觸發熔斷，徹底擊穿此前的樂觀情緒，導致韓國金融市場修復預期顯著弱化。7月份以來，股市行情轉入單邊下行通道，再度觸發2次熔斷，權重科技股持續深度回撤，大盤反覆逼近熔斷閾值，恐慌情緒在槓桿平倉、跨市場聯動中形成閉環傳導，市場最終喪失自我企穩能力。

如果更加具象化來看，一月以來，韓國股市像坐上了火箭。AI行情越燒越旺，三星電子和SK海力士輪番領漲，KOSPI在6月22日衝上9114.55點的歷史高位。韓國股市領漲全球二級市場，輿論開始讚歎韓國的黃金時代。可惜好景不長。歷史高點剛剛創下，KOSPI便急轉直下。到7月20日，指數已從峰值回落超過30%，三星電子和SK海力士也雙雙跌去三成以上。韓國股市的短期波動率升至1998年以來最高水平，大量加槓桿的散戶踩踏式爆倉。轉眼就從爭先恐後上車，變成奪路而逃。

KOSPI在6月22日衝上9114.55點的歷史高位，但歷史高點剛剛創下便急轉直下。到7月20日，指數已從峰值回落超過30%。（yahoo!finance）

這兩天市場看似企穩，但人人自危。連日來，輿論紛紛予以指出，韓國市場過山車的背後，是激進金融創新、全民槓桿投機、外資避險撤離催生的系統性金融風險集中出清。

這些分析固然是客觀的。但放在全球市場這個大局中看，並沒有挫破「遊戲」的本質，更沒有指出罪魁禍首——天量美債。直白的說，韓國市場就是美國金融潮汐的現場實例。

要知道，逼近40萬億美元的美國國債，正在成為全球資金市場上一台功率越來越大的抽水機。長期美債收益率維持高位，流動性又強，既是重要的安全資產，也是全球金融體系常用的抵押品。其他國家的股票、債券、房地產和企業融資，都得拿出更高的預期回報，才能與美債爭搶資金。

除了美債，美國還有美股這台功率同樣大得嚇人的抽水機。市場樂觀時，全球資金追逐英偉達和美國大型科技股；當投資者轉向謹慎，資金便流入美債、貨幣基金和美元現金。進攻有美股，防守有美債，避險還有美元。美國市場無論晴天下雨，總能擺出一張桌子接錢。

2026年7月16日，韓國首爾一間銀行內的交易室，一名貨幣交易員走過一塊顯示韓國KOSPI指數的屏幕。（Reuters）

這就是金融帝國的核心，而其他國家則是外圍，這種中心-外圍的秩序是美國勢力範圍內經濟秩序的基本框架。韓國當然也是外圍。行情好時，它要和美國科技股競爭；行情轉差，又得和高收益美債、美元現金搶資金。在美國，也許只是股票、債券和現金之間換個座位，但在韓國，卻是百億千億美元的資本直接離港。

除了結構的根本邏輯之外，還有最影響的資金流向的「敘事」主導權也在美國手裡。也就是，美元潮汐決定市場裏有多少水，AI敘事則告訴資金往哪裏衝。隨着AI模型規模擴大，高帶寬存儲器從配角走到舞台中央。SK海力士站上風口，三星電子也緊追不捨。美國科技公司投入越多，數據中心建得越快，對高端存儲晶片的需求就越旺，韓國企業的利潤想象空間也越大。這套邏輯有真金白銀支撐，也帶着半導體行業一貫的強周期性。需求上升時，供給稍微緊一點，晶片價格和利潤便可能大幅上漲；市場一旦擔心AI資本開支放緩，或者晶片企業擴產太快，稀缺資產轉眼又會重新估值。

韓國因此成了美國AI行情的高彈性外圍：美國AI預期升温，韓國晶片股漲得更猛；美國市場稍有遲疑，韓國往往跌得更快。而韓國KOSPI又極度集中，三星電子和SK海力士合計佔KOSPI市值超過一半，有些交易日，兩家公司甚至貢獻了八成以上的成交量。名義上投資者買韓國綜合指數，實際上仍然是把錢壓在兩隻晶片股上。三星和海力士上漲，指數基金被動買入；指數上漲，吸引更多資金配置韓國；新錢進來以後，繼續湧向權重最大的兩家公司。順風時，這種循環效率驚人，分分鐘把股指炒上天。逆風一來，市場卻連一塊像樣的緩衝墊都沒有，直接自由落體。

韓國總統李在明2026年6月29日在首爾出席記者會（Pool via REUTERS）

事實上，韓國股市漲到後半程，資金就已經開始悄然換手。股價越漲，三星和海力士在國際基金組合中的權重越高。基金經理為了控制倉位、兑現利潤和應對贖回，逐漸減持韓國股票。2026年上半年，外資從韓國股市淨撤出約708億美元；到7月中旬，累計流出已接近1100億美元。外資跑路，散戶進場接棒，不但接棒，還瘋狂加槓桿。

韓國本土投資者債務總額超過60萬億韓元。房價高、工資增長慢，如網絡上流傳的段子，缺乏經驗的韓國年輕人，把所有的收入投進股市，再加融資，認為這是實現財富自由的金光大道。AI行情一路高歌時，膽子越大賺得越快；每一次回調都能收復，更讓人相信自己押中了時代。於是，牛市在不知不覺中，完成了危險的交接：全球資本先講故事、定價格、推高股價；等估值足夠豐厚，外資降低倉位；韓國散戶擔心錯過末班車，用儲蓄和借款ALL IN。

外資賣出韓國股票，只是調整投資組合。拿到韓元以後換成美元，可以買美股、美債，也可以去別的市場。韓國散戶借的錢卻走不了。股價下跌，貸款不會跟着縮水；AI敘事降温，利息照樣一天不少。賬戶擔保比例跌破紅線，證券公司要求補錢，補不出來強制平倉。外資賣掉的是一項資產，韓國居民背上的卻是一筆債。

普通融資已經把散戶推到懸崖邊上，單股槓桿ETF又添了一腳油門。這類產品追蹤的是標的股票每天漲跌幅的兩倍。股票當天上漲10%，ETF力爭上漲20%；股票下跌10%，ETF也會跌掉約20%。槓桿ETF下跌容易，回本艱難。假設某隻股票100元下跌20%到80元，第二天上漲25%回到100元。槓桿ETF則第一天下跌40%只剩60元，第二天上漲50%，仍只有90元，虧損10%。若市場大起大落，淨值便在反覆震盪中不斷損耗。為了維持目標槓桿，基金必須不斷調整頭寸，漲了繼續買，跌了趕快賣。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業，SK海力士行政總裁郭盧正出席該公司在納斯達克市場上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

牛市裏，像給行情裝上渦輪；熊市裏，則製造額外賣盤。韓國和境外市場圍繞三星、SK海力士推出的槓桿產品迅速膨脹。某些產品的成交量甚至超過基礎股票。股價下跌後，ETF降低敞口，投資者恐慌贖回，券商和做市商跟着調整對沖，而與此同時還有觸及平倉線的普通融資賬戶。下跌引出兩路機械賣盤，兩路賣盤又集中砸向三星和海力士。指標股下跌拖累KOSPI，指數下跌繼續喚醒更多程序交易和強制平倉。環環相扣，越踩越深。

到7月，韓國監管部門終於暫停新的單股槓桿ETF上市，並把交易門檻從1000萬韓元提高到3000萬韓元。可市場中仍有16只相關產品運行。但，馬已經衝出去了，監管才想起關馬廄門。越來越多人身不由己，沒有資格選擇賣與不賣，市場就到了最危險的時候。

等槓桿機器裝滿火藥，引信從美國市場燒了過來。眾所周知，股市炒的是預期。即使AI仍在發展，數據中心仍在建設，預期仍然會轉向。此前市場不斷上調美國科技公司的資本開支，進而推演出更旺盛的晶片需求、更高的產品價格和更豐厚的韓國企業利潤。等樂觀預期衝到天花板，甚至不需要什麼驚天利空，好消息稍微不夠好，股價便撐不住了。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士在納斯達克上市首日，圖為其公司標誌。（Reuters）

投資者開始重新計算：美國科技公司還要燒多少錢，AI收入何時跟上，晶片企業擴建的產能會不會過多。費城半導體指數從6月高點下跌約25%，進入熊市，韓國這台高彈性放大器隨即反向運轉。美債高收益又為撤退資金準備好了去處。外資賣掉韓國股票後，還要賣韓元、買美元。股票下跌帶來資本外流，資本外流增加匯率壓力，韓元走弱又侵蝕以美元計算的回報，更多資金隨之離場，其中也包括大量韓國本土資金。

韓國這輪行情說明，全球資本可以隨美元潮汐說走就走，槓桿留下的債務、虧損和政策壓力卻只能由本國結清。漲潮時人人都在談AI國運，退潮後才看見，船底早已綁滿石頭。不要低估美國金融帝國的力量，潮漲潮落，都受帝國引力的吸引。既能憑AI敘事點燃全球資本的貪婪，也能靠美債高息收割全世界的流動性。華盛頓或華爾街跺一跺腳，首爾的股市便地動山搖。