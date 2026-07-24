中美官員互訪　公安部長北京晤FBI局長　倡加深禁毒等領域合作

新華社報道，中國國務委員兼公安部長王小洪7月24日在北京會見美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel），王小洪談到希望雙方在互相尊重基礎上開展更多對話，加深禁毒、打擊電訊網絡詐騙等領域合作。



帕特爾之前未有公布訪華。新華社指，王小洪表示，今年5月中國國家主席習近平同美國總統特朗普舉行歷史性會晤，為雙方各領域合作指明前進方向，希望雙方落實好兩國元首重要共識，在互相尊重基礎上開展更多建設性對話，加深禁毒、打擊電訊網絡詐騙和兒童色情犯罪、反洗錢、追逃等領域務實合作，努力取得更多可視化成果，助力構建中美建設性戰略穩定關係，更好造福兩國人民。

雙方同意在執法領域繼續加深交流合作。

2025年5月3日，圖為中國公安部長王小洪。（公安部網站）

中方近日也派出高官訪美，中國外交部副部長馬朝旭7月22日至23日應邀訪問美國，同美國常務副國務卿蘭道（Christopher Landau，又譯蘭多）舉行磋商，就落實中美兩國元首重要共識、推動構建中美建設性戰略穩定關係深入交換意見。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、中國外長王毅早前則於7月22日在菲律賓會面，魯比奧之後表示，他與王毅談到很多關於中國國家主席習近平計劃訪美的事宜。

中方指，王毅就近期美方的一系列消極言行闡明中方嚴正立場，要求美方尊重中國的核心利益，恪守一個中國原則，雙方同意共同落實兩國元首達成的重要共識，發揮政治外交渠道作用，籌備好下階段高層交往。