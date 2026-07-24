韓國向中國贈還一對清代石獅 文物交接儀式首爾舉行

韓國向中國贈還一對清代石獅文物交接儀式7月23日在首爾澗松美術館隆重舉行。中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長饒權、戴兵大使，韓國國立中央博物館館長俞弘濬、澗松美術館館長全寅建、前國會議長金振杓等出席並致辭。



戴兵表示，韓方將石獅贈還中方，生動詮釋中韓作為近鄰互尊互信的友好情誼，也體現出雙方對共同抗日歷史的銘記和傳承。

饒權表示，此次贈還是中韓在流失文物返還領域的首次政府間合作，為兩國民心相通寫下生動註腳。

韓國向中國贈還一對清代石獅文物交接儀式2026年7月23日在首爾澗松美術館隆重舉行。（X@戴兵）

韓方表示，此次贈還出於對中國歷史和文化的尊重，相信將有力促進韓中友好與互信。

中國駐韓國大使館介紹，這對石獅上世紀被擄到日本，後被澗松美術館創辦人、韓國知名教育家兼文物收藏家全鎣弼1933年購得。韓聯社指，全鎣弼將這批文物帶回韓國後，開始在首爾市城北洞修建用於收藏文物的「葆華閣」，即澗松美術館前身。

葆華閣1938年竣工後，石獅像被安放在門前，至今約有87年歷史。全鎣弼生前曾表示，石獅像原本為中國文物，望有朝一日將其歸還中國。今年1月韓國總統李在明訪華期間，中韓雙方簽署贈還石獅的文件。