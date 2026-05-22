韓媒指中國人大舉購入江南公寓　李在明提政府數據駁斥批煽動反華

韓國總統李在明5月21日就有關「中國人大舉買入首爾江南區公寓」的報道表示，該報道似乎是為煽動「反華」情緒而刻意炮製的假新聞。中國駐韓大使戴兵發文讚賞李在明的舉動，並表示希望韓國各界人士能夠明辨是非，自覺抵制假新聞、歧視和煽動性輿論操縱，從而促進兩國人民之間客觀公正的認知、相互理解、互信友好。



李在明在社交平台上發文直接點名涉事媒體「首爾經濟電視台」，並指該媒體曾發布題為「中國人大舉買入首爾江南944套公寓，掃光多套屋主拋售的房源」的虛假影片新聞，目前已下架。

李在明發文批評發布虛假報道的韓國媒體：

李在明表示，經核實，今年1至4月期間，在首爾江南區購買公寓的中國人僅5人，報道顯然屬虛假報道。李在明強調，作為經濟媒體，煽動反華情緒，對國家和國民沒有任何益處。

據報道，李在明20日在國務會議上聽取國土交通部匯報時，亦曾嚴厲批評該媒體。他稱這是故意製造對中國的仇視情緒，必須明確追究責任，並要求法務部研究，現行法律中是否存在針對假新聞報道的處罰條款。

2025年12月3日，韓國總統李在明於前總統尹錫悅短暫實施戒嚴一周年之際，在首爾青瓦台舉行記者會。（Getty）

中國駐韓國大使戴兵其後發文表示，過去一段時間，韓國少數媒體為了博眼球、掙流量，或出於不可告人的政治目的，不時炮製、散播關於中國的假消息，把個案渲染成整體，把偏見偽裝成事實，故意抹黑中國和在韓中國人形象，也干擾了中韓關係改善發展。現在有的媒體在壓力下公開道歉了，但還有媒體仍然熱衷於涉華不實報道和評論。言論自由不是造謠自由。