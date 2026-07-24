英國撤離駐伊朗外交人員　伊媒：配合美國的心理戰

英國外交、英聯邦與發展事務部（FCDO）發聲明稱，鑑於伊朗安全局勢惡化，已於7月22日撤回在伊朗剩餘的外交人員，英國大使館將繼續遠距辦公。同時政府再次警告民眾不要前往伊朗，並指英國公民和雙重國籍公民，在當地有面臨被逮捕、訊問或拘留的重大風險。《德黑蘭時報》則稱，英國撤離外交人員為配合美國，是美方對伊朗施壓的「心理戰」。



圖為2026年1月14日：示威者聚集在英國大使館前，高喊反英反美口號。（Getty Images）

聲明指出，中東局勢仍然難以預測。自7月8日以來，伊朗在該地區多個地點，對美國軍事和民用基礎設施發動了襲擊和報復性攻擊， 該地區存在發生更多襲擊和局勢升級的風險。當局又提醒，身在中東的英國公民應做好航班取消、空域階段性關閉，以及出行可能受阻的準備。

《德黑蘭時報》報道，英國撤離外交人員為配合美國，是美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與英方電話協調的結果。報道指出，應法國大使的邀請，歐洲駐德黑蘭的各國大使7月20日曾聚會，法國大使批評伊朗拘留兩名法國外交官數小時，並呼籲外交界支持法方。

圖為2024年10月1日：伊朗民眾在英國大使館外集會，支持伊朗對以色列發動導彈攻擊，並高喊反以色列口號。 （Anadolu via Getty Images）

英國臨時代辦當時除對法國表示支持，又稱計劃在幾天內離開伊朗。他強調，美國希望其夥伴國合作，共同對伊朗施加政治壓力。

不過，部份大使反對這個想法。德國外交官員又認為，自英國把伊朗革命衛隊列爲非法組織後，英國外交官已面臨被伊朗驅逐的風險，因此提前撤離人員避免被動。