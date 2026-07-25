美國上訴法院維持判決　裁定特朗普H-1B天價簽證費政策違法

美國特朗普政府向H-1B高技能簽證開徵的10萬美元（約78萬港元）費用遭一名聯邦法院裁定違法後，聯邦上訴法院7月24日駁回白宮的上訴。



路透社24日報道，波士頓第一巡回上訴法院3名法官一致認為，特朗普政府沒法證明開徵有關費用並非越權，因此未能證明有上訴成功的可能，因此拒絕白宮暫緩地方法院6月8日的判決。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在2025年9月下令將H-1B簽證的費用加至10萬美元，稱該款簽證被故意用於引入低收入及低技能的勞工，以取代美國勞工。

特朗普在2025年9月宣布，對申請H-1B簽證的申請人徵收10萬美元的費用。（Getty Images）

H-1B簽證是美國的一種臨時工作簽證，有效期通常為三年，可延長至六年。該簽證每年批出6.5萬個名額，並向持有高階學位的人士額外發出2萬個配額。它允許美國公司僱傭外籍專業技術人員，以填補國內難以找到合適人才的職位空缺。

科技企業極度倚賴H-1B簽證以引入外國勞工，而在特朗普上調簽證費用前，僱主通常為外國勞工支付2000至5000美元不等的簽證費。報道提到，特朗普上調簽證費用後，只有極少數僱主支付10萬美元的簽證費；20個民主黨州總檢察長亦就特朗普的措施聯合入稟法院。

波士頓地區法官索羅金（Leo Sorokin）6月8日頒下判詞，認定該措施屬未經國會授權的非法稅收，因此下令正式撤銷特朗普政府針對H-1B高技能簽證開徵的10萬美元費用。