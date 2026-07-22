韓AI股暴跌　710億規模槓桿ETF淪散戶墳墓　李在明股市改革迎考驗

韓國總統李在明上任後積極推動資本市場改革，希望通過提升股東權益、改善公司治理，把韓國打造為亞洲重要投資市場。然而，隨着人工智能（AI）概念股近期大幅回調，圍繞個股槓桿交易所買賣基金（ETF）助長投機的爭議迅速升温，令這項標誌性改革面臨考驗。



韓國綜合股價指數（KOSPI）今年一度在三星電子、SK海力士等半導體股帶動下強勁上漲。市場情緒高漲之際，韓國5月推出首批掛鈎三星電子和SK海力士單一個股的16隻槓桿及反向ETF。這類產品旨在追蹤這兩隻股票的單日表現，由於採用槓桿設計，上漲時放大收益，下跌時也成倍擴大損失，從而提高了投資風險。

隨着全球半導體股近期回調，這類產品被指進一步放大韓股震盪。KOSPI自6月高點以來累計下跌約26%，韓國股市星期一（7月20日）恢復交易後，盤中一度重挫4.5%，三星電子和SK海力士等權重股跌幅居前。

隨着全球半導體股近期回調，這類產品被指進一步放大韓股震盪。（Reuters）

韓媒形容，這批上市不足兩個月的ETF已從熱門投資品淪為「散戶墳墓」。截至7月16日，這16隻槓桿及反向ETF累計吸引13.4萬億韓元（約710億港元）資金流入，絕大部分投向看漲產品。

隨着兩家公司股價回落，槓桿產品跌幅遠超正股。資金規模最大的SK海力士槓桿ETF累計下跌47.5%，同期SK海力士股價跌17.9%；三星電子槓桿ETF也跌逾四成，大批散戶蒙受損失。

《韓國經濟》報道，今年約116萬名投資者湧入ETF市場，不少人甚至投入養老金和青年創業儲蓄。交易所數據顯示，本月KOSPI盤中平均波動率升至6.75%，創1987年開始統計以來最高水平，超過1997年亞洲金融危機和2008年全球金融危機時期。彭博社形容韓股正陷入「賭場化」爭議。

面對爭議持續發酵，李在明21日在青瓦台主持國務會議時要求監管部門迅速、果斷採取必要措施。他說，推出ETF原本是為了把流向海外兩倍至三倍槓桿產品的資金留在國內，增加國內投資並減少資本外流，但如今卻被批評在上漲時推高漲幅、下跌時放大跌勢，成為投資者不滿的原因。

李在明21日在青瓦台主持國務會議時要求監管部門迅速、果斷採取必要措施。（Reuters）

李在明上任後多次強調，韓國社會資產過度集中於房地產，大量資源被鎖定在非生產性領域，因此引導資金流向資本市場等生產性金融是其經濟改革的重要目標。

分析認為，隨着AI概念股降温和賭場化爭議升温， 如何在活躍市場、保護散戶和防範金融風險之間取得平衡，將成為李在明資本市場改革面臨的首場重大考驗。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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