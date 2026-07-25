特朗普： 勒邦占士或是種族主義者　米高佐敦才是最偉大球員

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月24日認為，NBA球星勒邦占士（LeBron James）可能是種族主義者。



路透社報道，特朗普24日在白宮出席記者會時，被霍士新聞（Fox News）記者Peter Doocy提到現年41歲的勒邦占士有意轉投費城76人，並問特朗普在米高佐敦（Michael Jordan）及勒邦占士之間誰是最佳球員。

圖為2026年7月24日，特朗普在白宮記者協會晚宴上發表講話，頭戴一頂寫有「特朗普2028」的帽子。（Reuters）

特朗普回應時表示，米高佐敦是自己的朋友，並與他一起打高爾夫球。他形容米高佐敦是非常好的人；至於勒邦占士，特朗普認為對方或是一名種族主義者，但可能是因為對方不喜歡自己。特朗普稱，自己只喜歡欣賞他的人，所以毫無疑問地認為米高佐敦更優勝。

勒邦占士在過去三屆美國總統選舉都公開支持民主黨的候選人，而在金州勇士2017年奪NBA總冠軍後，球星史堤芬居里（Stephen Curry）表明拒到白宮，特朗普隨即取消邀請，惹來勒邦占士的批評。

現年63歲的米高佐敦曾在1990年代為芝加哥公牛六奪NBA總冠軍，亦五度成為最佳球員；勒邦占士則四度贏得NBA總冠軍及MVP，同時創下NBA史上得分及上陣次數最多紀錄。