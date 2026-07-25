特朗普不滿Google遭重罰　揚言將對歐盟展開301調查並加徵關稅

Google此前因涉違反歐洲《數位市場法》（DMA），而被歐盟罰款8.9億歐元（約10億美元）。對此，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月24日批評歐盟的決定，並形容該舉動是「掠奪」美國公司。他揚言將據《貿易法》第301條對歐盟展開調查，預計未來將對歐方實施「高額」關稅。



特朗普24日在社交媒體Truth Social發文，批評歐盟再次針對美國企業，繼毫無理由地對蘋果公司、Facebook母企Meta及亞馬遜公司（Amazon）罰款25億至150億美元後，如今又再向Google罰款10億美元。

特朗普稱，歐盟針對美國公司的行系非法且極不道德，並須為此而付出沉重代價。他表示：「美國不是歐洲的『豬仔錢罌』......我們將立即啟動301調查，徹查這種『掠奪』美國公司乃至美國納稅人的行為。」

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會上，向媒體講話並做出手勢。（Reuters）

Google此前被指利用搜尋引擎優先推薦自家服務，使競爭對手處於不利地位，所以歐盟決定對其搜尋業務開罰4.6億歐元；另外，Google也因限制應用程式開發商引導消費者前往Play Store以外的平台購買服務或內容，因而再被歐盟處罰4.3億歐元，總計被罰8.9億歐元。