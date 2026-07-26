涉嚴重不當行為　國際刑事法院檢察官遭革職

國際刑事法院檢察官卡里姆·汗因「嚴重不當行為」和「嚴重失職」被解職。



綜合路透社和法新社報道，國際刑事法院（ICC）締約國大會星期五（7月24日）在紐約聯合國總部舉行會議，就檢察官卡里姆·汗（Karim Khan）的去留進行投票。125個《國際刑事法院羅馬規約》締約國中，有82個投票決定解除卡里姆·汗的職務。

締約國大會主席考科蘭塔說，締約國大會認定卡里姆·汗具有「嚴重不當行為」和「嚴重失職」，因此決定解除他的檢察官職務。

路透社看到的文件顯示，締約國大會多名代表上月說，這名英國籍大律師與ICC一名初級律師存在不當關係，應被解職。

圖為2021年3月31日，荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）。（Reuters）

據稱受害者是一名馬來西亞律師，曾擔任卡里姆·汗的助理。她上周接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪，講述事件經過。這名女子只願公開自己的名字為「莎拉」（Sarah）。她指卡里姆·汗對她的性騷擾不斷升級，最終性侵她。

現年56歲的卡里姆·汗6月已被停職。卡里姆·汗的律師說，他否認與這名年輕律師存在「任何形式的性關係」。

卡里姆·汗2021年開始擔任ICC檢察官。2024年5月，他向ICC申請對以色列總理內坦亞胡和時任以色列國防部長加蘭特發出逮捕令，指控兩人在2023年10月8日至2024年5月20日期間，在加沙地帶犯下危害人類罪和戰爭罪。

ICC也對幾名哈馬斯重要領導人發出逮捕令，這些人後來均被殺害。

卡里姆·汗向內坦亞胡和加蘭特申請逮捕令後，成為美國製裁目標，另有幾名ICC法官同樣遭到制裁。

華盛頓對卡里姆·汗被解職表示歡迎，稱他是體制腐敗的典型例子。美國國務院發言人皮戈特在X平台說：「他走了是一件好事，但他只是這個腐敗機構裏的一個小螺絲釘。」

以色列外長薩爾也在X平台貼文說，早就應該開除卡里姆·汗，稱卡里姆·汗試圖利用逮捕令來轉移人們對他嚴重不當行為的注意力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

