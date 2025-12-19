美國再制裁2名國際刑事法院法官　批評針對以色列進行政治化行動

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府12月18日宣布，再對國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）的兩名法官實施制裁，原因是他們參與該法院對以色列的案件。特朗普政府先前已對9名ICC法官和檢察官實施制裁，並威警告如果ICC不撤銷對以色列領導人的指控，將對整個法院進行制裁。



圖為2021年3月31日，荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）。（Reuters）

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）發聲明稱，ICC持續開展針對以色列的政治化行動，為所有國家樹立了危險的先例。美國絕不容忍ICC濫用權力，侵犯美國和以色列的主權，並錯誤地將美國和以色列公民置於該法院的管轄之下。

魯比奧表示，美國將ICC的格魯吉亞籍法官Gocha Lordkipanidze，和蒙古籍法官Erdenebalsuren Damdin列入制裁名單，並稱兩人「未經以色列同意，直接參與了ICC對以色列國民進行調查、逮捕、拘留或起訴的行動」。

2025年11月30日，美國佛羅里達州，美國國務魯比奧（Marco Rubio）與烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov，不在圖中）會面後向媒體發表講話。（Reuters）

2024年11月，國際刑事法院對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和前國防部長約加蘭特（Yoav Gallant ）發出逮捕令，指控他們在加沙戰爭期間犯有戰爭罪和反人類罪。特朗普政府隨後已對ICC的6名法官，以及首席檢察官卡里姆．汗（Karim Khan）和2名副檢察官實施了制裁。