國際刑事法院3女法官起訴特朗普政府：制裁只為脅迫　無合法依據

國際刑事法院三名女法官在紐約聯邦法院起訴美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和美國政府，對她們實施的制裁措施非法。



路透社報道，加拿大籍法官普羅斯特（Kimberly Prost）、烏干達籍法官博薩（Solomy Balungi Bossa）和貝南籍法官阿拉皮尼-甘蘇（Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou），星期三（6月24日）向曼哈頓聯邦地方法院提起的訴訟，指控特朗普和美國政府對她們實施的制裁，旨在施加「法外壓力」，以達到懲罰和脅迫法官的目的。

一名白宮官員稱，這些制裁是特朗普依據美國《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，簡稱IEEPA）合法行使權力。這名官員說：「政府將繼續全力維護總統的舉措，把保護國家的安全和外交政策視為首要任務。」

2026年6月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓國家廣場發表講話。（Reuters）

但來自加拿大、烏干達、貝南的三名女法官指出，制裁超出了《國際緊急經濟權力法》的授權範圍，不僅違法，而且並非基於真正的國家緊急狀態或特殊威脅。

一名國務院官員拒絕就未決訴訟置評，但他指國際刑事法院（ICC）「繼續對我們的主權和國家利益構成威脅，特朗普政府絕不會允許未經選舉產生的外國法官對美國發號施令。」

去年，特朗普政府對國際刑事法院的多名法官和檢察官實施制裁，這是一次前所未有的報復行動。起因是國際刑事法院對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）簽發了逮捕令，以及此前決定對美軍在阿富汗涉嫌犯下戰爭罪行立案調查。

國際刑事法院去年12月發表聲明，斥責這些制裁是對「司法公正與獨立的公然踐踏」，並表示將堅定支持工作人員和暴行受害者，繼續履行職責。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

