伊朗｜價值3000萬導彈戰15萬無人機　布林肯：持久戰讓庫存堪憂

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第五日之際，美國已向伊朗發射大量導彈。前國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，伊朗要發生真正的改變，需要美國持續將軍事重心放在西亞，這可能讓美國消耗大量的武器儲備，其中包括價值400萬美元（約3129萬港元）一枚的導彈，而伊朗的無人機成本僅需要2萬美元（約15.6萬港元）。布林肯憂慮持久戰將使美國在面對俄羅斯或中國等競爭對手時，變得脆弱和易受攻擊。



據彭博社報道，前總統拜登（Joe Biden）政府的國務卿布林肯3月4日受訪時表示，他擔心會出現這樣一種局面：「我們的武器庫消耗殆盡，而且重建需要很長時間，這將使我們在面對中國或俄羅斯等國家時處於不利地位。」

2025年1月9日，意大利羅馬，圖為布林肯在與歐盟各國舉行的會議中發表講話。（Reuters）

他的這番言論正值美國和以色列對伊朗發動戰爭的第五天，人們越來越擔心這場衝突最終會演變成一場消耗戰。

布林肯在談到伊朗時指：「他們想給我們造成如此巨大的痛苦，以至於我們無法持續作戰。」但他表示，最終，美國能否繼續作戰將取決於「市場和彈藥」。

例如，美國已消耗了多枚價值400萬美元（約3129萬港元）的導彈來摧毀伊朗價值2萬美元（約15.6萬港元）的無人機。包括洛歇馬丁公司（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）（Lockheed）和雷神技術公司（RTX）在內的頂級國防承包商將於6日（本周五）在白宮舉行會議，五角大廈正努力加速武器生產。

布林肯坦承：「理論上，總統明天就可以宣布勝利，聲稱伊朗政權遭受重創，美國重傳一朗的導彈、核計劃和海軍，然後就此結束，但那又有什麼意義呢？」

布林肯表示，儘管如此，今次軍事行動也可能帶來一些積極的成果，例如最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）被殺，以及伊朗核計劃被徹底摧毀。

布林肯指：「如果這是一個很大的假設，這真的為伊朗帶來了一些真正的改變，那麼該地區的發展方向就有可能截然不同。」