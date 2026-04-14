伊朗戰爭｜布林肯：特朗普將自己逼到牆角　要脫身很難

美國與以色列向伊朗發動的戰爭持續了超過一個月，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月7日宣布停火兩周。美伊雙方其後在巴基斯坦舉行和談，惟並未能達成長久和平協議。美國前國務欽布林肯（Antony Blinken）近日受訪時表示：「特朗普現時面臨的挑戰是，在過去數星期裏，他真的把自己逼到了一個很難脫身的牆角。」



布林肯4月12日接受美媒採訪時指：「我的意思是，你看，在（伊朗）革命共和國的整個歷史中，47年裏，他們只有在兩個問題上做出過根本性的妥協並達成過根本性的共識：一次是結束了與伊拉克長達八年的戰爭，另一次是與奧巴馬（Barack Obama）政府達成的核協議，而我們花了兩年半的時間才達成這項協議。」

2015年4月2日，來自伊朗問題六國（即聯合國安理會五個常任理事國加上德國）、歐盟和伊朗的外長及其他官員共同宣布伊朗核計劃全面協議的框架。（網絡圖片）

(編按：聯合全面行動計劃（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA）通常被稱為伊朗核協議，是一項限制伊朗核計劃以換取解除制裁的協議，該協議於2015年7月14日在維也納簽訂，布林肯當時是時任服國務欽並參與了與伊朗的核協議談判）。

布林肯表示：「所以我認為我們看到的是，特朗普已經放棄了之前的策略。也許他已經厭倦了他口中常提到的「贏麻了」。問題是，這條路究竟是通往休息站（這似乎是最有可能的），還是通往某個目的地，又或是通往某個死胡同或牆角？他面臨的挑戰是，在過去的數星期裏，他真的把自己逼到了一個很難脫身的情況。

布林肯強調：「但另一個問題是，你可以取得戰術上的成功，在某種程度上，我們顯然已經成功了。軍方在執行目標清單方面一直表現出色，取得令人矚目的成就。但你看到的是取得戰術上成功的同時，戰略上卻失敗，至少是戰略上的挫敗，因為最終我們會得到什麼？我們得到的是一個仍在位的政權，一位更年輕、或許也受過傷的最高精神領袖。我們得到的是伊朗仍然擁有之前擁有的高濃縮鈾，以及可以啟動的離心機。」

布林肯重申：「我們得到的是一個飽受摧殘的伊朗。它仍然擁有導彈。數量減少了，但它可以重建生產能力。當然，至關重要的是，它獲得了一個新的、巨大的優勢：霍爾木茲海峽，這是以前不存在的。過去，伊朗、美國和其他國家都曾多次在霍爾木茲海峽問題上爭論不休。一直以來都存在這樣的疑問，我們也一直在考慮伊朗可能在霍爾木茲海峽採取的行動，這行動可能會讓我們舉步維艱。」

2026年4月12日，美軍宣布在霍爾木茲海峽展開排除水雷的行動後，伊朗革命衛隊海軍（IRGC）全程追蹤美軍軍艦，曾向在該海峽停泊的一艘美國驅逐艦喊話：「這是最後一次警告。」伊朗革命衛隊表示，在發出「最後警告」後，成功驅逐這兩艘美軍軍艦，迫使它們駛離霍爾木茲海峽。伊朗公布監控畫面與喊話錄音。（X@HormuzLetter）

布林肯強調：「但過去最終並沒有發展到那個地步。伊朗從未在霍爾木茲海峽發動攻擊，因為他們認為那樣會引發生存危機，並招緻美國、以色列以及其他國家（包括以色列）的威脅。我們一直非常謹慎，確保在推進局勢的同時，不會走得太遠，以至於危及霍爾木茲海峽的安全。然而，現在，關鍵時刻已經到來。最終的結果是，伊朗獲得了龐大的籌碼。」

布林肯總結道：「所以我認為問題在於：總統必須決定，如果兩週內無法達成持久協議，他是否願意像你所說的那樣，再次發動戰爭。這代表甚麼？升級空襲力道？派遣地面部隊？風險極高，代價極高。或者，是否存在某種形式的談判，而這種談判可能需要對伊朗做出一些讓步，包括允許他們繼續在霍爾木茲海峽收取通行費，並從中獲利？或許還可以解除制裁？所以，我才說，目前看來這像是戰術上的成功，但其實是戰略上的失敗。」

2021年2月9日，圖為美國時任國務欽布林肯（Antony Blinken）。（網絡圖片）

布林肯最後認為，或許需在濃縮鈾的上作出一定程度的讓步，讓伊朗獲得「下台階」才能達成持久協議：「沒錯，你可以達成協議，從某種意義上說，從實際操作層面上，允許伊朗人繼續以極低的濃度和極小的庫存進行濃縮鈾活動，這並非承認他們的權利，而是給他們挽留一絲面子。」