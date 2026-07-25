美英防長通話　赫格塞思遊說英方舉辦霍爾木茲海峽安全峰會

知情人士稱，美國戰爭部長赫格塞思（Peter Hegseth）遊說英國國防部長施卓添（Wes Streeting）主持一場多國峰會，商討保護霍爾木茲海峽航運安全問題。



彭博社報道，美伊戰火一直沒有平息，霍爾木茲海峽的航運交通停滯不前，美國總統特朗普面臨重新開放這條關鍵水道的壓力也越來越大。要求不具名的知情者說，赫格塞思和施卓添周五（7月24日）通電話，討論下周在倫敦舉行峰會的可能性。

知情者說，美國政府希望由英國主辦這場峰會，赫格塞思屆時會出席峰會。關於海峽峰會，目前未有最終決定。

五角大樓拒絕對彭博社的報道置評。

2026年7月21日，日本防衛大臣小泉進次郎訪問倫敦期間，與新任英國國防大臣施卓添（Wes Streeting）交談。（Reuters）

同日早些時候，美國新聞網站Axios引述兩名歐洲外交官和另外兩名知情人士說，美英兩國計劃下週在倫敦召開高級別會議，重點討論組建一個「保護霍爾木茲海峽航運」的國際聯盟。

歐洲外交官說，會議可能會匯聚西方和中東國家的國防部長及高級軍事指揮官，赫格塞思和美國參謀長聯席會議主席凱恩（Daniel Caine）可能出席。

一名白宮官員確認，美英希望在下週召開這個會議。英國駐華盛頓大使館拒絕回應置評請求。

Axios稱，伊朗過去四天沒有襲擊商船。一些美國國防官員說，這是因為美國空襲幾乎完全摧毀伊朗在霍爾木茲海峽周邊的軍事能力；另一些官員則認為，伊朗仍有能力襲擊海峽內船隻。

阿曼、伊朗、卡塔爾就霍爾木茲海峽的新安排進行的談判無果而終後，海峽局勢再次升級。

伊朗首都德黑蘭市中心掛起一幅美國總統特朗普（Donald Trump）躺在棺木內的大型廣告版。圖攝於7月15日。（Reuters）

消息人士說，美國希望以英、法兩國近幾個月與多國的討論為基礎，進一步推動建立一個針對霍爾木茲海峽的潛在國際聯盟。

許多國家提出的關鍵條件之一，是必須結束海峽上的衝突，以確保安全局勢能夠滿足開展國際海上護航任務的要求。而美國希望盟友在海峽部署掃雷艦、海軍艦艇、無人機等，以協助保障航道安全。

一名歐洲外交官說：「美國人正在找尋脫身之計，並希望得到我們的幫助。」

文章獲得《聯合早報》授權轉載

