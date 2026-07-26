柏林有車撞人群附近同志遊行取消　警：至少1死15傷　正搜捕疑犯

德國警方7月25日表示，靠近柏林地標勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）的Tiergarten公園當日有汽車衝撞人群，造成至少1人死，另有15人受傷，其中部份人傷勢嚴重。原本正在當地舉行的「克里斯多福大街紀念日」（Christopher Street Day）同志遊行及慶祝活動宣布取消。警方目前正搜捕疑犯。



德國《圖片報》報道，事件發生在晚上10點左右。一名目擊者稱，一輛白色輕型貨車高速衝入Tiergarten區域，其後一名男子下車逃離現場。

警方其後證實，一輛汽車衝入Tiergarten公園撞傷多人，警方及其他緊急服務人員已經派員部署至該區域，並指傷者目前正接受救援人員的救治。

據德媒「德國之聲」報道，「克里斯多福大街紀念日」是德國和瑞士相應的年度同志遊行活動，其遊行路線包括包括由Tiergarten公園到勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）的街道。自24日以來，勃蘭登堡門一直是「克里斯多福大街紀念日」表演活動的舉辦地。

報道指，目前尚不清楚該事件是否為故意行為，即使是故意行為，也不清楚疑犯是否針對「克里斯多福大街紀念日」的活動。