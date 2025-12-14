德國破獲聖誕市集襲擊企圖　5名疑犯被捕　或涉伊斯蘭極端主義

德國慕尼黑檢察官辦公室12月13日表示， 當局逮捕了5名涉嫌策劃襲擊聖誕市集的男子，疑犯包括一名56歲的埃及人、一名37歲的敘利亞人和三名分別為22歲、28歲和30歲的摩洛哥人。



德媒《圖片報》（Bild）及德國之聲（DW）報道，德國當局表示，疑犯或出於伊斯蘭極端主義動機，企圖對巴伐利亞州丁戈爾芬市（Dingolfing）的一個聖誕市集發動汽車襲擊，當局未公布目標市集的名稱。

2025年12月12日，德國下薩克森州杜德爾施塔特市（Duderstadt），警察在聖誕市集巡邏。（Getty）

慕尼黑檢察官辦公室表示，他對其中四名疑犯發出正式逮捕令，並對另一名疑犯實施預防性拘留。

巴伐利亞州內政部長赫爾曼（Joachim Herrmann）告訴《圖片報》 ，在安全部門的出色合作下，疑犯在短時間內已相繼被捕。

2025年12月13日，德國西部大城市科隆（Cologne），人們在節日購物季期間穿過聖誕市集。（Getty）

報道指，近年來針對聖誕市集的襲擊事件愈來愈多，包括2016年對柏林聖誕市集以及去年12月針對薩克森－安哈爾特州馬格德堡市（Magdeburg）聖誕市集的襲擊，因此維持市集安全已成為德國安全部門最重要工作之一 。