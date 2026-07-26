日本受極端天氣影響　暴雨侵襲東京　8月初多地氣溫料逼近40度

日本持續受到酷熱天氣影響，當地更首次連續5日觀測到攝氏40度以上高溫。氣象組織預計九州至東海一帶地方的氣溫繼續逼近40度，呼籲民眾提防中暑。



日本氣象協會7月26日表示，京都、名古屋，以及大分縣日田等乎在26日的最高氣溫料達38度，九州至東海一帶的溫度將超過體溫。

日本旅遊、酷熱天氣：圖為2026年7月22日，東京淺草仲見世商店街有食肆負責人用水喉為路人灑水降溫。（Reuters）

該組織指，預計26日不會出現超過40度的酷暑日，但全國200多個地點估計出現超過35攝氏度的酷暑天氣，佔收集天氣資料系統的站點超過兩成。

當局估計關東地區多個地方最高氣溫預計在33度左右，仍高於平均值，但東京等地出現豪雨及雷暴，JR南武線、中央線等列車服務受阻；JR青梅線、東急田園都市線及大井町線列車則一度暫停。

日本全國由沖繩、九州至關東地區共31個地區發出中暑警戒警報，組織呼籲民眾避免在炎熱期間外出，盡量留在有冷氣的清涼環境，亦應保持足夠水分。

預計西日本地區上空由27日起的氣溫將高於平時水平，地面亦同樣持續高溫。高知及廣島未來數天的最高氣溫將徘徊38度左右，九州內陸地區等地則可能出現40度以上的炎熱天；關東甲信地區則可能由30日起有多個地方再度錄得最高35度以上的高溫日子。