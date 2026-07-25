日本幼猴Panchi將迎1歲生日　園方展示2500張全球粉絲賀卡｜有片

日本千葉縣市川市動物園的超人氣日本獼猴寶寶Panchi（パンチ），將於7月26日迎來1歲生日。園方特別展出超2500張來自全球各地的粉絲賀卡，並播放著Panchi小猴的珍貴成長視頻，為這隻勵志小萌猴慶生。



綜合日媒報道，Panchi猴寶寶出生後遭母猴棄養、被同群猴子排擠，當時牠時常緊抱宜家（IKEA）紅毛猩猩玩偶療癒自己，相關照片曝光後，迅速在網路爆紅。

園方近日展出超過2500張、來自包括香港、台灣、美國等世界各地的生日賀卡，有的寫「生日快樂，Panchi！」、也有賀卡顯示「Panchi激勵了全世界」。

動物園負責人表示：「讀著這些留言，感覺大家就像對待自己的孩子一樣支持著他。我們一定會把所有賀卡都展示出來。」

園方表示Panchi健康狀況良好，稱牠「越來越不依賴猩猩毛絨玩具了，開始和其他動物交流，和其他小猴子一起玩耍」。

隨着Panchi爆紅，原本日均僅數百遊客的動物園，搖身成為海內外粉絲的朝聖熱點，園區因此募得5800萬日圓（約279萬港元）將用於更新園內空調系統，全面改善猴群與動物園整體飼養環境。