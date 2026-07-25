日媒：日本擬收緊外國人永久居留資格　提高收入及日語能力等要求

日媒7月24日報道，日本計劃收緊外國人永久居留許可審查標準，不但將對申請人的年收入有更高要求，還把日語能力、對日本制度理解程度等要求納入審查項目。



日本《朝日新聞》報道，外國人申請永久居留須符合「品行良好」、「具備獨立維持生計能力」及「符合日本利益」，而新的修訂將收緊後兩項條件。

圖為2023年3月30日，一群遊客走在日本京都清水寺附近的街道上。（Reuters）

按現行規定，申請人在生計方面，只要不會成為公共負擔，且可望維持穩定生活，便可滿足要求。然而，新修訂草案規定，申請人年收入須高於日本家庭平均水準，未來可領取的年金金額必須達到以該收入水準工作30年，並加入厚生年金領取時的年金水準。

修訂草案也將「符合日本利益」的要求具體化，申請人須具備「獨立使用程度」的日語能力。另外，政府也會把申請人對日本制度、法律與社會規範理解程度作為審查項目。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

報道指，修訂後的規定將於10月1日起生效，適用明年4月起的申請，但有關收入標準的規定，將追溯至今年4月後的申請。