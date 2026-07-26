日本新設「宇宙作戰集團」　專家：為發展進攻性力量進行保駕護航

近期，日本參議院全體會議通過《防衛省設置法》等修正案，將沿用了72年的「航空自衛隊」正式更名為「航空宇宙自衛隊」，明確「將宇宙領域列為新的行動領域」。「航空宇宙自衛隊」將於今年內成立，並新設專門負責太空領域的「宇宙作戰集團」，由航空自衛隊最高級將官擔任指揮官，推進衛星發射，加強對太空態勢的監測能力。那麼，甚麼是「宇宙作戰集團」？究竟有大多實力？會給周邊國家帶來怎樣的威脅？



「宇宙作戰集團」成立時間線

其實，「宇宙作戰集團」的成立早有端倪。2020年日本航空自衛隊成立「宇宙作戰隊」，當時僅有約20人規模。2022年改編為「宇宙作戰群」。

2026年3月進一步擴編為「宇宙作戰團」，人員規模增至670人。2026財年，升格為「宇宙作戰集團」後，人員規模將增至約880人。

日本把手伸向太空究竟是何意圖？

日本的航空自衛隊72年來第一次更名，改成了「航空宇宙自衛隊」，另外還新成立了一個所謂的「宇宙作戰集團」。日本現在把手伸向太空究竟是甚麼樣的意圖？

日本參議院全體會議通過《防衛省設置法》等修正案，將沿用了72年的「航空自衛隊」正式更名為「航空宇宙自衛隊」（央視新聞）

軍事評論員張學峰指，日本自衛隊認為太空作為一個重要的作戰域，在未來包括在現代的戰爭中發揮着越來越重要的作用，天基平台可以進行衛星導航，可以進行通信，也可以進行偵察監視。日本下一步要大力發展天基系統，為發展進攻性的力量進行保駕護航。

「宇宙作戰集團」會給周邊國家帶來何種威脅？

軍事評論員張學峰認為，目前，它宣稱的「宇宙作戰集團」主要用來進行偵察、監視、預警，但實際上可以看到，前些年日本正在發展一些進攻性的天基力量。比如在2025年，日本的防衛大臣宣稱日本已經在干擾其他國家衛星的技術方面取得了實質性進展。這種干擾衛星的技術就是一種軟殺傷的技術，可以向對方的通信衛星進行干擾，甚至有可能發展一定的激光武器去干擾對方的天基偵察平台。

其次日本現在也在發展一些所謂的航宙機、航宙母艦，號稱是未來用來清除太空中的空間碎片，但實際上相關的技術完全可以用在太空中打擊對方的近地軌道衛星。日本的防衛能力會進一步提高，下一步「宇宙作戰集團」成立之後，可以為反衛星能力提供情報支撐。

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