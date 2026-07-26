日本擬與英國意大利聯合生產戰鬥機　計劃由三菱工廠研發並組裝

日本共同網引述消息人士7月25日（周五）報道，三菱重工的一家工廠預計將成為日本下一代戰鬥機的研發與組裝中心，該戰鬥機將由日本、英國和意大利聯合生產。



報道指，作為三方全球空中作戰計劃（Global Combat Air Program）的成員國，三國正在討論各自在戰鬥機設計和製造中的角色，英國將在沃頓（Warton）設立中心，意大利則在都靈（Turin）設立中心。

消息人士稱，日本的中心將於今年年底前，在三菱重工位於日本中部愛知縣的工廠設立，並補充說，英國工程師已在該工廠展開飛機設計工作。

2025年7月8日，一架F-15EX多用途戰鬥機降落在日本沖繩縣嘉手納空軍基地。 （Getty Images）

在全球安全情勢日益緊張的背景下，三國同意於2022年啟動該項目，並計劃於2035年開始部署這款戰鬥機。加拿大作為該計劃首個觀察員的消息於周二（21日）公布，而包括德國、澳洲在內的其他部分國家也表示有興趣加入。

日本計劃以這款新一代戰機取代日本航空自衛隊現役的F-2戰鬥機，後者預計將於2035年左右開始逐步退役。