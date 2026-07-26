日本老婦與「馬斯克」網戀　遭對方發「我愛你」騙走185萬日圓

日本警方7月24日偵破一起宗假冒特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）的戀愛詐騙案。31歲岡山縣男子涉嫌詐騙熊本縣一名65歲婦人，目前因涉嫌騙取其中70萬日圓（約3.4萬港元）遭警方逮捕。不過警方調查發現，婦人前後共匯出185萬日圓（約8.9萬港元），正追查其餘款項流向。



熊本縣上天草警署表示，24日依詐欺罪嫌逮捕31歲岡山縣公司職員小野稜也。他涉嫌與同夥假冒美國企業家馬斯克，在社群媒體接近一名住在熊本縣上天草市的65歲婦人，以戀愛話術行騙。

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）（Reuters）

據了解，他假冒馬斯克在社交平台X私訊婦人，要求對方加LINE後，向對方發送「我愛妳，妳要聽我的話」「可以轉50萬日圓給我嗎？」等訊息。此外，他還利用AI生成圖片，謊稱兩人的戀情已遭外國媒體報道，甚至偽裝成白人男子與婦人視訊，讓她誤以為自己真的在和馬斯克交往。

婦報案後仍再次受騙 疑匿名犯罪集團涉案

警方指出，嫌犯涉嫌於去年9月及12月兩度騙取婦人共70萬日圓。不過調查發現，婦人截至去年12月止，共分6次匯款185萬日圓，正在確認其餘款項流向。警方表示，婦人去年9月察覺受騙後曾向警方報案，但之後仍持續與假冒馬斯克的詐騙集團聯繫，並於同年12月再次受騙。

婦人截至去年12月止，共分6次匯款185萬日圓 （unsplash）

儘管男子落網後僅承認部分犯行，但警方研判，他在詐騙集團中擔任車手，負責提領贓款、將現金兌換成加密貨幣等工作。目前也不排除此案與匿名流動型犯罪集團（Tokuryu）有關，正持續擴大調查。

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