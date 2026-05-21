河南47歲｢A0男保安｣苦戀大9歲已婚大媽　被設局揹房貸兼｢做老闆｣

近日，河南開封的陳先生向河南衛視民生頻道節目《小莉幫忙》反映，自己原以為遇到了真愛，結果卻揹上了沉重的債務。



陳先生介紹，他今年47歲，一直從事保安工作，此前沒有戀愛經歷。2023年，他在短片平台刷到小梅，對方比他大9歲，自稱離異，帶着兩個孩子。「我們倆每天晚上都視頻聊天，她稱呼我是老公，我稱呼她是老婆。」陳先生覺得自己遇見了真愛。一年後，兩人在開封見面，他還為對方購買了金項鍊和金手鐲。此後小梅返回杭州打工，陳先生為愛追隨，也去了杭州。

自己原以為遇到了真愛，結果卻揹上了沉重的債務。（翻攝自：河南衛視民生頻道）

然而兩人同到杭州後，陳先生意外發現小梅說了謊。「她有老公，我在廠裏幫助她的時候，她老公還叫着我跟他吃飯，他七八十了，我叫他叔。」而小梅當時介紹陳先生只是普通朋友。

47歲男淪提款機揹巨額債務 女方：我和他沒網戀▼▼▼

得知真相的陳先生雖然感覺被騙，但他依然選擇留在杭州，也因此付出了代價。

她跟她的孩子把我坑得要命！

陳先生告訴河南衛視民生頻道《小莉幫忙》，小梅用他的名義給她的孩子買了一個單位，單位的首期和65萬元人民幣的房貸都不需要陳先生負責。不僅如此，小梅還將陳先生包裝成大老闆，讓他成了一家公司的法定代表人。「她說通過公司貸款下來後，會分給我一部分，但實際上並沒有分。」

記者發現，變更到陳先生名下的這家公司註冊地址在開封市蘭考縣考城鎮政府後街233號，但到場後並未找到相關公司。目前，陳先生名下的房貸已經斷供，他自己沒有能力償還，小梅也已將他「拉黑」，陳先生希望對方能儘快出面處理。

小梅又打來電話稱：「只是把他當兄弟，沒有網戀！他叫我老婆，我也沒有同意過。」（翻攝自：河南衛視民生頻道）

對此，小梅的兒子表示，房本上的名字是陳先生，現在沒有人住，並否認幫忙買樓和讓陳先生做法定代表人等事。隨後，小梅又打來電話稱：「只是把他當兄弟，沒有網戀！他叫我老婆，我也沒有同意過，聊天記錄是他編造的，圖片也是p的。」同時否認讓陳先生幫忙買樓和擔任公司法定代表人，稱自己不知情。

就在陳先生準備現場報警時，小梅掛斷了電話。幾分鐘後又打來，稱可以解決單位過戶和法定代表人問題，希望陳先生不要再鬧了。目前，民警已介入處理此事。

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