柏林汽車撞入同志遊行人群1死16傷　數人遭刺傷　警追捕21歲青年

德國首都柏林7月25日發生汽車撞人群事件，有人駕車撞向參與同志遊行的人群，造成1死16傷，部份傷者情況嚴重有生命危險。警方稱有至少1名疑犯，正追捕21歲青年Abdul B.，並稱他與伊斯蘭主義勢力有關聯。警方又指，在汽車撞人事件中，有數人遭武器刺傷。



事發於當地時間25日晚上10時左右，地點為靠近柏林地標勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）的Tiergarten公園，一輛白色汽車撞入人群，警方之後在公園內找回遭遺棄的車輛，發現車輛撞樹，疑犯已經逃去。

據警方指，在汽車撞人事件中，有數人是遭武器刺傷，但未透露更多細節。

事件發生後，原本舉行的「克里斯多福大街紀念日」（Christopher Street Day）同志遊行及慶祝活動取消。

德國警方之後指，相信當時有至少一名疑犯從車上逃去，正搜捕21歲青年Abdul B.，身材偏瘦，身高約1.9米，黑髮，身穿黑色連帽衫和白色褲子，警方並稱資料顯示他與伊斯蘭主義勢力有關聯。

警方指疑犯可能持有武器，呼籲公眾若遇到對方時勿靠近。