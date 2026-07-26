美國防部傳對白宮隱瞞導彈短缺程度　萬斯對伊朗局勢升級表擔憂

美媒7月26日（周日）引述消息人士報道，副總統萬斯（JD Vance）與參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在周五於白宮舉行的一次會議上，均對伊朗戰爭升級表示擔憂，其中包括對美國彈藥儲備的憂慮。而政府內部則有人擔心，五角大樓正在對白宮隱瞞導彈短缺的嚴重程度，因國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）對軍方高層的清洗，導致內部不願坦承公開信息。



綜合外媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）過去近兩週，每日下午都會批准軍方提交有關當天打擊伊朗的計劃。他於24日（周五）也收到類似的計劃，但他不但未有批准，更指示軍方不要進行打擊行動。

2026年7月24日，美國總統特朗普在華盛頓特區華爾道夫酒店舉行的白宮記者協會（WHCA）晚宴上，拋擲了一頂印有「特朗普2028」字樣的帽子。（Reuters）

美國政府內部目前流傳着一種說法，即五角大樓正在隱瞞攔截導彈短缺的情況，而這些彈道是恢復戰爭所必需的。也有人暗示，白宮不想知道短缺的程度。

英國皇家聯合軍種研究所3月份的一項分析計算得出，美國及其盟友在戰爭爆發後的前16天裏消耗逾1萬枚彈藥，並預測他們距離關鍵彈藥耗盡還有一個月的時間。

2026年7月21日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）出席參議院聽證會，為伊朗戰爭追加撥款辯護。（Reuters）

目前尚不清楚美國暫停連續夜間空襲的主要原因是出於擔憂彈藥儲備，還是對局勢升級的警告，也不清楚美國是否會繼續暫停空襲。在戰爭爆發前，凱恩及其他軍事領導人就曾警告特朗普，曠日持久的軍事行動或會影響美國的武器儲備。