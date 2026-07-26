美國聯合航空推經濟艙新服務　加錢可享中間座位空置獲更寬敞空間

美國聯合航空（United Airlines）本週宣布將為部分經濟艙優選座位乘客提供一項新選擇：加錢可享受中間座位空置的位置，從而使得乘客獲得更寬敞的肘部和腿部空間。而中間座位將配備一張固定的「仿皮」軟墊小桌，供靠通道和靠窗的乘客共享。



《紐約時報》報道，這項新服務將於今年稍晚在聯合航空新推出的空中巴士A321XLR客機上推出。聯合航空尚未公布座位價格，但表示將於今年秋季在國內航線上首次啟用該機型，而國際航線預計明年初開通。

資料圖片：2025年11月7日，聯合航空的航班降落在華盛頓國會大廈前的國家機場。（Reuters）

聯合航空首席商務官諾塞拉（Andrew Nocella）在一份聲明中表示，「我們正在對整個機隊進行全面投資，讓乘客在每個艙位都能擁有更多選擇和更高價值。」聯合航空稱，預計其將成為美國唯一提供這種座位選擇的航空公司。

這項新選擇不僅關乎舒適度。根據Atmosphere Research的旅遊業分析師Henry Harteveldt稱，封鎖部分中間座位還可以幫助聯合航空節省成本。他指，「此舉更多是為了聯合航空自身利益，而非乘客利益。通過封鎖這些座位，聯合航空如果願意，可以在其A321XLR飛機上減少一名空中服務員。」