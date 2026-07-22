彭博：貝安德同意美國續用英國基地 對伊朗進行部份打擊
撰文：蕭通
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彭博社7月21日報道，英國新任首相貝安德（Andy Burnham）已批准美國繼續使用英國軍事基地，對伊朗進行所謂的防禦性打擊，延續前任首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的政策。
彭博社引述知情人士透露，施紀賢17日召開了一次高級部長和官員會議，針對美國對伊朗恢復軍事行動，討論英國的政策立場。
與會部長們決定， 繼續執行現有政策，即位於印度洋的迪戈加西亞島（Diego Garcia）基地，以及英國格洛斯特郡的皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford），仍可供美軍進行針對伊朗的部份任務。消息人士稱，剛於20日就任首相的貝安德已獲告知會議內容，並已同意相關決定。
貝安德上任首日已與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話，強調將致力保障霍爾木茲海峽的航運安全。特朗普也對這通電話予以正面評價，稱雙方討論了北海石油、貿易、軍事聯盟、霍爾木茲海峽排雷，以及其他許多議題，「通話很有意思，也很順利。」
彭博社指出，貝安德可能會遭到左翼綠黨（Green）和自由民主黨（Lib Dems）的批評，這兩個政黨都反對讓美軍使用基地。
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